【口罩供應】OK便利店售GO WILD 防飛沬成人防疫帽　售$99再送抗菌搓手液

▲ OK便利店開賣GO WILD成人防疫帽。

武漢肺炎武漢肺炎（武漢肺炎）疫情持續，上街除了出動口罩，在高危地方需要出動防疫帽，雙重保障，阻擋飛沬。今日（6日）OK便利店在Facebook宣告，全線分店開賣GO WILD成人防疫帽。

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顧客可以在3月6日早上7時至3月19日下午3時期間，在全線香港OK便利店 (長洲海傍街及新興街分店，港珠澳大橋香港段口岸旅檢大樓502及505號舖，山頂道，港鐵站分店除外)以$99訂購GO WILD成人防疫帽，數量有限，售完即止。

GO WILD成人防疫帽的透明面罩延伸至耳朵全面防護，採用防潑水面料可以擋飛沬，面罩向內摺方便收納。

此外，OK Stamp IT 會員憑券預訂GO WILD成人防疫帽可更可額外得QINBO免洗抗菌搓手液58毫升1支！

OK Stamp IT下載連結：http://bit.ly/2wyaosY

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責任編輯：王芷瑩