【法證先鋒IV】湯洛雯罕有開金口獻唱　靚湯鄭俊弘合唱《天窗》獲讚【有片】

▲ 湯洛雯激罕開金口獻唱，與鄭俊弘合唱《天窗》獲網民盛讚。

靚湯湯洛雯日前為宣傳新劇《法證先鋒IV》，到綜藝節目《流行經典50年》當嘉賓，湯洛雯更獻出「處女作」，首次於螢幕前唱歌，與鄭俊弘合唱容祖兒與周柏豪的作品《天窗》，被網民大讚其歌喉了得。

不少花旦小生演而優則唱，當年鄭俊弘因參加《星夢傳奇》而展開樂壇之路，日前他帶同熱播新劇《法證先鋒IV》中的「同居好友」湯洛雯到節目《流行經典50年》擔任嘉賓，宣傳新劇。

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▲ （影片截圖）

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事後湯洛雯在其instagram分享合唱短片，她留言謂：「有好多進步空間希望大家支持下我啦！」圈中好友岑杏賢、孫慧雪與王君馨都有留言大讚她的演出。

首次在大銀幕前開金口，還要唱天后容祖兒的歌曲，緊張的湯洛雯起初確實有點氣不足，音準亦有點飄。但唱到副歌開始進入狀態，變得較為平穩。

不少網民看過片段後都大讚湯洛雯的表現，大讚好音色靚，只是首次演出略為緊張，多練習下次定會有更完美的表現！

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