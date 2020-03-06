【新冠肺炎】澳門全部確診患者康復出院　連續31日無新增個案

▲ 澳門最後一名留醫的新冠肺炎患者今日下午康復出院。

澳門連續31日沒有新增新冠肺炎確診個案，一直維持只有10人染病，澳門衞生局局長李展潤今日（6日）表示，當地目前為止最後一名留醫的患者今日下午已經出院，即澳門現時已做到零重症、零死亡、零院內感染。他感謝衛生局全體前線人員、以及各政府部門人員的努力付出。

澳門公立醫院、仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍說，今日出院的最後一名留醫患者是澳門第8名確診人士，為64歲女澳門居民，她1月10至17日期間因皮膚疾病在珠海留醫，1月21日曾往中山三鄉菜市場購物，1月28日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痛症狀，患者曾前往不同機構求醫，2月2日確診染病，一共留醫34日。

羅績稱，忠者初期獲處方抗病毒藥物及支援藥物進行治療，入院第二個星期病情曾轉差，出現低氧及肺炎惡化，服用3日類固醇後情況好轉，她目前並無不適、發燒及呼吸道感染症狀，其他所需的測試結果都符合出院標準，今日下午獲安排轉往路環高頂公共衛生臨床中心接受康復期隔離。

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此外，澳門明日（7日）將派包機接載身滯留武漢及武漢周邊地區的59名澳人返澳，李展潤指，機組人員及醫護人員與59名澳人會由不同登機口進入機艙，機組及旅遊局人員會配戴N95口罩、面罩、眼罩、防水保護衣及手套。

他說，坐包機的人士抵澳後如有徵狀，會在機場由專車直接送院作隔離檢查；若無徵狀，會送到路環高頂公共衛生臨床中心隔離14天，期間要接受3次病毒檢測；而所有機組人員及旅遊局人員回澳後有專車送到路環高頂公共衛生臨床中心清洗，之後到皇庭海景隔離14天。

李展潤稱，返澳居民或在潛伏期或當時沒有症狀，但可能有傳播風險，返澳後若確診可能增加本地確診數字，暫時未可預計有關數字，強調會盡量把風險減至最低，尤其針對59名居民、隨機醫護人員、機組人員、旅遊局人員以及搬運行李的人員。

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記者：陳曉瑩