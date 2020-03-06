【齊心抗疫】新地各商場增設共逾320部搓手液機　廁格使用後有專人消毒清潔

▲ 新地為應對疫情，旗下多個商場及寫字樓物業推出多項防疫措施，包括增設多部自助消毒搓手液機。（新地提供）

新冠肺炎疫情持續，新鴻基地產（新地）宣布，為應對疫情，旗下近60個商場及寫字樓物業推出多項防疫措施，包括在各商場主要出入口及扶手電梯附近，設置合共逾320部自助消毒搓手液機，以加強公眾衞生。

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▲ 廁格在每次使用後，\由專人以消毒噴霧清潔後，才開放予下一位使用者。（新地提供）

新地亦會在超過20個主要商場的公眾洗手間每個廁格、出入口及門外通道加設自動消毒機，每15分鐘定時噴出消毒噴霧；廁格在每次使用後，在可行情況下，由專人以消毒噴霧清潔後，才開放予下一位使用者。

新地執行董事郭基泓表示，理解很多市民在疫情的影響下，對上街購物甚至出門都有一定的顧慮，所以特別加強旗下商場及寫字樓衞生清潔，並實施連串措施，盡力阻止病毒傳播，讓市民可以繼續安心購物或工作。

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他補充，新地同時增聘300位關懷大使在疫情期間於商場及寫字樓為訪客提供額外防疫服務，隨時為有需要人士消毒雙手及測量體溫，亦會協助開門、按升降機按鈕等，讓市民安心出入。

責任編輯：陳子謙