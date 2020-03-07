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【防疫食譜】增強免疫力減少感冒　營教師教10分鐘煮薑蔥蠔【附製法】

健康 16:33 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

註冊營養師謝詠瑩推介有助增強免疫力的薑蔥炒蠔。（圖片由註冊營養師謝詠瑩提供）

新型肺炎疫情未止，在家煮飯，有甚麼食材有助提升免疫力？「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，研究指鋅可以減少感冒次數、縮短感冒和症狀持續的日子。蠔含有豐富鋅質，有助維持白血球運作，減少感冒次數。她在instagram介紹一款低卡抗疫菜式「薑蔥炒蠔」，只需10分鐘就完成。

Gloria表示，研究指可以減少感冒次數、縮短感冒和症狀持續的日子。缺乏鋅會令T細胞白血球的數量下降、巨噬細胞和中性白細胞的活躍度下降。一日吃3至4隻蠔，可滿足每日所需的鋅質，有助維持白血球運作。

薑蔥炒蠔製法

材料

  • 蠔：16隻
  • 薑：5片
  • 蔥：1棵
  • 油：3
  • 粟粉：1.5茶匙
  • 蠔油：2茶匙
  • 紹興酒：1湯匙
  • 胡椒粉：1茶匙
  • 油：3茶匙
  • 清水：1湯匙

步驟：

  • 1. 廣島蠔解凍後，用生粉和清洗把蠔洗乾淨。
  • 2. 燒熱易潔鑊，下油，先將薑和蔥白炒香，再加入青蔥。
  • 3. 加入蠔，輕力炒勻，再加入調味料，上碟即可。

Gloria表示，其他含有豐富鋅質的食物包括：豬膶、牛肉、豬肉、羊肉、豆類，建議每天進食5至9兩含有鋅的肉類。

---------

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

責任編輯：黃泳欣

健康問題 新冠肺炎 武漢肺炎 感冒 食譜 營養師

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