【口罩供應】Me2You派104,500個韓國及日本口罩 3月6至10日經手機APP登記抽籤【附購買方法】
精明消費 18:10 2020/03/06
Me2YouAPP昨天（5日）在Facebook宣佈搜羅到十萬個韓國口罩及4,500個日本口罩以成本價給出售給市民，甚至趕得及在韓國￼￼3月6日起正式限制口罩出口前把口罩出口，他們於3月6日至10日接受登記及進行抽籤。
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顧客可以透過Me2You App登記並進行抽籤，抽籤後如成功會透過電郵通知收到QR code，並於銅鑼灣以現金購買口罩。
抽籤日期、時間：3月6日至10日 下午12點開始
領取日期、時間：3月6日至10日 下午4點至8點
1. 🇯🇵日本 KESMON 5層口罩（4500個） 售價：HK$10／個 （可選擇1 set 20個）
- 五層結構（市面一般只有三層）
- 等同韓國KF99級別及美國ASTM Level 3手術口罩
- 粉塵去除效率（PFE）高達 99.8%，細菌過濾效率（BFE）達99.6%
- 每個獨立包裝
物品詳情請【按此】
2. 🇰🇷韓國 Good Manner KF94 口罩（10萬個） 售價：HK$20／個 （可選擇1 set 10/20/50個）
- 四層結構（市面一般只有三層）
- 達KF94標準
- 獲韓國健保局認證 （可以過濾一般的傳染性病毒）/等同歐盟FFP2標準
- 每個獨立包裝
物品詳情請【按此】
購買方法：
1. 先下載Me2You App
- iOS：https：//apple.co/39eqBl9
- Android：http：//bit.ly/3b8kvEo
2. 登入後找「活動物品」選項
3. 選擇有關口罩活動
4. 按「我想要」
5. 抽籤後如成功會電郵通知以QR code領取
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責任編輯：王芷瑩