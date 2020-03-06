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【口罩供應】Me2You派104,500個韓國及日本口罩　3月6至10日經手機APP登記抽籤【附購買方法】

精明消費 18:10 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Me2YouAPP派十萬個韓國口罩及4,500個日本口罩。

Me2YouAPP昨天（5日）在Facebook宣佈搜羅到十萬個韓國口罩及4,500個日本口罩以成本價給出售給市民，甚至趕得及在韓國￼￼3月6日起正式限制口罩出口前把口罩出口，他們於3月6日至10日接受登記及進行抽籤。

【3月6日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

顧客可以透過Me2You App登記並進行抽籤，抽籤後如成功會透過電郵通知收到QR code，並於銅鑼灣以現金購買口罩。

抽籤日期、時間：3月6日至10日 下午12點開始
領取日期、時間：3月6日至10日 下午4點至8點

1.　🇯🇵日本 KESMON 5層口罩（4500個）　售價：HK$10／個 （可選擇1 set 20個）

日本 KESMON 5層口罩（相片來源：Me2YouApp Facebook）

  • 五層結構（市面一般只有三層）
  • 等同韓國KF99級別及美國ASTM Level 3手術口罩
  • 粉塵去除效率（PFE）高達 99.8%，細菌過濾效率（BFE）達99.6%
  • 每個獨立包裝

物品詳情請【按此

2. 🇰🇷韓國 Good Manner KF94 口罩（10萬個） 售價：HK$20／個 （可選擇1 set 10/20/50個）

韓國 Good Manner KF94 口罩（相片來源：Me2YouApp Facebook）

  • 四層結構（市面一般只有三層）
  • 達KF94標準
  • 獲韓國健保局認證 （可以過濾一般的傳染性病毒）/等同歐盟FFP2標準
  • 每個獨立包裝

物品詳情請【按此

購買方法：

1.　先下載Me2You App

2.　登入後找「活動物品」選項

3.　選擇有關口罩活動

4.　按「我想要」

5.　抽籤後如成功會電郵通知以QR code領取

【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售　$248三盒其中一盒捐予慈善機構

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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