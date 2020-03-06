【新冠肺炎】湖北返港逾200人對新冠病毒呈陰性包括13孕婦　當中8人將獲安排產檢

▲ 醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳永康攝）

港府早前一連2日派出專機到武漢，共接載469名滯留湖北省的港人返港，當中有14名為孕婦，已送往火炭駿洋邨作檢疫隔離。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，已為逾400名湖北返港人士抽取樣本，當中271人對新冠肺炎病毒呈陰性反應，包括13名孕婦。

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她稱，13名對新冠肺炎病毒呈陰性反應的孕婦中，有8人妊娠期達25周以上，將會安排到威爾斯醫院做產檢，又指產檢期間不會有高風險程序，相信外科口罩已有足夠保護，而檢查的診所亦不會有其他病人。

庾慧玲強調，有關孕婦離開檢疫中心時，會作體溫檢測及需佩戴口罩，如發現有發燒或呼吸道症狀，將不會安排產檢；到達醫院後如出現相關症狀，會即時轉到急症室治理。

至於現時醫管局個人防護裝備存量，庾慧玲表示現時外科口罩存量有2400萬個，較上星期多500萬個，N95呼吸器有110萬個、保護衣有260萬件，較上周少20萬件，而面罩則較上周多30萬個，達110萬個。

庾慧玲解釋，因應防護裝備供應陸續抵港，部分防護裝備存量增加，料現時外科口罩及保護衣存量可夠用一個月；惟直言因應外國相繼爆發疫情，部分國家亦禁止防護裝備出口，擔心本港3月防護裝備存量情況，但會持續努力於全球搜購，如庫存持續減少，或需進一步縮減非緊急醫療服務。

另外，食衞局副局長徐德義稱，現時火炭駿洋邨外，3個檢疫中心共1290單位中，現已使用565個單位，佔45%。

徐德義又提及，從內地返港需強制家居檢疫人士住址名單，多靠相關人士手寫文本，而大部分接受家居檢疫者均有手機定位，不足1成佩戴電子手帶，承認有個別人士被發現不在檢疫地點範圍內，有2人更欲離港正研提出檢控。

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記者：陳正怡