【欠公德心】疫情下公廁廁格暫時封閉　清潔工訴苦：有人直接在洗手盆如廁

▲ 有缺德市民在公廁洗手盤上如廁，清潔工善後時被大量污水濺濕。（圖片獲「維修香港－關懷社區服務隊」授權使用）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，清潔工在惡劣環境下工作，更需加強防疫裝備，以保護自己。本港有熱心市民昨日（5日）向他們派發口罩時，有清潔工訴苦，因公廁蹲廁廁格全數封閉，有些市民欠缺公德心，直接在洗手盆上如廁，結果善後時被污水濺濕。

本港清潔工缺乏防疫用品工作，近日不少熱心市民紛紛派口罩給他們，免受感染。「維修香港－關懷社區服務隊」在其facebook專頁表示，義工昨日落區派口罩給清潔工時，一名負責清潔公廁的工友向他們訴說苦況，最近康樂及文化事務署因應疫情，公廁蹲廁廁格全數封閉，不過措施實行後卻帶來麻煩，有不少無良市民直接在公廁洗手盆上如廁。

由於工友清潔時必需使用強力水壓，結果反遭弄污自己。義工表示：

工友善後清潔時，因洗手盆高度、深度、形狀等條件下，大量污遭水花反射到自己身上，濺濕工友及自己衣服！讓工友感到十分冤鬱，情況惡劣！

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勿隨處便溺 保障清潔工

義工呼籲市民，勿為一時之便作出缺德行為：

希望大家必需嚴謹注意衛生，雖然人有三急，但應盡量避免如斯隨處便溺之惡行。

同時，義工希望藉此事件，請政府或清潔外判商正視相關前線執勤工友的隱憂，進一步加強清潔工的防護裝備，保障員工健康和安危。

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責任編輯：羅嘉欣