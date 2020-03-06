  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【欠公德心】疫情下公廁廁格暫時封閉　清潔工訴苦：有人直接在洗手盆如廁

健康 18:32 2020/03/06

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有缺德市民在公廁洗手盤上如廁，清潔工善後時被大量污水濺濕。（圖片獲「維修香港－關懷社區服務隊」授權使用）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，清潔工在惡劣環境下工作，更需加強防疫裝備，以保護自己。本港有熱心市民昨日（5日）向他們派發口罩時，有清潔工訴苦，因公廁蹲廁廁格全數封閉，有些市民欠缺公德心，直接在洗手盆上如廁，結果善後時被污水濺濕。

本港清潔工缺乏防疫用品工作，近日不少熱心市民紛紛派口罩給他們，免受感染。「維修香港－關懷社區服務隊」在其facebook專頁表示，義工昨日落區派口罩給清潔工時，一名負責清潔公廁的工友向他們訴說苦況，最近康樂及文化事務署因應疫情，公廁蹲廁廁格全數封閉，不過措施實行後卻帶來麻煩，有不少無良市民直接在公廁洗手盆上如廁。

由於工友清潔時必需使用強力水壓，結果反遭弄污自己。義工表示：

工友善後清潔時，因洗手盆高度、深度、形狀等條件下，大量污遭水花反射到自己身上，濺濕工友及自己衣服！讓工友感到十分冤鬱，情況惡劣！

【無名英雄】新冠肺炎下無手套執垃圾　年老清潔工的辛酸：我們無飯鐘

勿隨處便溺　保障清潔工

義工呼籲市民，勿為一時之便作出缺德行為：

希望大家必需嚴謹注意衛生，雖然人有三急，但應盡量避免如斯隨處便溺之惡行。

同時，義工希望藉此事件，請政府或清潔外判商正視相關前線執勤工友的隱憂，進一步加強清潔工的防護裝備，保障員工健康和安危。

【自私口罩】呼吸閥N95口罩不過濾呼出空氣　何栢良：氣閥將飛沫噴出口罩外變相播毒

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 義工

最高瀏覽

【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元
19:53 2020/03/05
【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元
【樓奴悲歌】一家4口住169呎納米樓客廳只夠放2個大喼　網民：人均呎數細過單人囚倉
今日 12:39
【樓奴悲歌】一家4口住169呎納米樓客廳只夠放2個大喼　網民：人均呎數細過單人囚倉
【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知
17:57 2020/03/05
【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知