【下午茶】Tea WG聯乘GUERLAIN推櫻花下午茶　$488兩位送$481法國嬌蘭護膚品

▲ Tea WG與GUERLAIN法國嬌蘭合作推春粉櫻花下午茶。（相片由Tea WG提供）

3月是櫻花的季節，茶葉品牌Tea WG聯乘美容品牌GUERLAIN法國嬌蘭推春粉櫻花下午茶，如未能前往日本欣賞櫻花，也可品嚐這下午茶，體驗櫻花盛開的絢麗季節。

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Tea WG以GUERLAIN法國嬌蘭全新春粉櫻花限定系列為靈感，創作一系列以茶入饌的鹹甜茶點，再配搭Tea WG的櫻之頌（Sakura！ Sakura！ Tea），大家亦可選擇冰涼的蜜糖茶 （Honey Tea），此款黑茶帶有誘人的蜂蜜香氣，茗茶粉絲不容錯過。

鹹點陣容

▲ 鹹點陣容（相片由Tea WG提供）

下午茶的鹹點共有四款，包括鴨肝慕絲迷你多士，法國鴨肝與焦糖紅洋蔥調和，再佐以櫻之頌！茶香櫻桃蜜餞；西班牙八爪魚吞拿魚香脆玉米杯，配以幸運之茶茶香糖漿櫻桃；迷你墨汁漢堡，伴佐悠香茶蛋黃醬的煙三文魚雞蛋沙律及魚子醬紫薯撻佐玄米茶。

甜點陣容

▲ 甜點陣容（相片由Tea WG提供）

下午茶的甜點共有三款，包括櫻之頌茶香水信玄餅配黃豆粉和黑糖漿、以北海道十勝紅豆及Tea WG頂級抹茶製成的抹茶紅豆歌劇院蛋糕及焙茶柚子清酒卷蛋。此外，客人可任選兩個英式鬆餅或烘焙馬芬， 配搭 Tea WG 茶香果凍及鮮忌廉。

送贈美妝禮品

凡惠顧這下午茶套餐，還可免費換領兩份GUERLAIN美妝禮品（每份價值HK$481），包括殿級蜂皇再生修護雙效精華 （0.6ml x 8片）、殿級蜂皇蜂蜜活肌精華爽膚水（15ml）、殿級蜂皇緊緻日霜 （7ml） 及幻彩流星妝前底霜 （5ml），數量有限，換完即止。

Tea WG x GUERLAIN春粉櫻花下午茶

供應期：2020年3月20日至5月24日

時間：每日下午3時至6時

價錢：HK$488（供二人享用）

地點：Tea WG國際金融中心、又一城沙龍及精品店（建議先作預訂）

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責任編輯：王芷瑩