涉高空向警員淋腐液　15歲青年被控還押候訊

▲ 被告今於粉嶺法院提堂。（資料圖片）

警員於日前在牛頭角上邨處理高空擲物案時，有人從高處投下載有腐蝕性液體的玻璃瓶，警方其後拘捕15歲男生，並在其家中搜出刀、手扣、白電油及防毒面具等物品。涉案15歲男生被控意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體、管有攻擊性武器等罪，今（6日）被押往粉嶺裁判法院少年庭提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至5月4日於觀塘裁判法院再訊，以待進一步調查，被告還押候訊。



被告為15歲男生，被控1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體、1項管有攻擊性武器及1項管有適合作非法用途使用的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指，被告於2020年3月2日在秀茂坪牛頭角上邨一大廈，意圖使警員X身體受嚴重傷害，而向警員X淋潑通渠水；及於2020年3月4日在秀茂坪某單位內，管有1副手扣、1把刀；及頭盔、防毒面罩、護膝、白電油、士巴拿等物品。



控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視、化驗涉案腐蝕性液體及檢驗被告電話等，並反對被告保釋。



裁判官將案件押後至5月4日，於觀塘裁判法院再訊，由於被告屆時將年滿16歲，案件將於第一庭提訊。被告保釋申請被拒，須還押候訊。



記者：王仁昌