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【新冠肺炎】周日起所有入境旅客需填健康申報表　私家醫生將可助檢測肺炎

社會 22:56 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

由周日起，所有入境旅客需填健康申報表。另外，所有私家醫生周一起可提供肺炎檢測服務。（資料圖片）

衞生署公布，由3月8日（日）凌晨零時起，入境健康申報措施將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班。另外，「加強化驗室監察計劃」將由下周一（9日）起，進一步擴展至所有私家診所及醫院，衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處，會為私家醫生送交的相關樣本提供免費的2019冠狀病毒檢測。

新冠肺炎肆虐，各國確診病例上升，衞生署今日（6日）公布，由3月8日（日）凌晨零時起，入境健康申報措施將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班。所有從香港國際機場抵港的入境旅客須填寫及提交「健康申報表」。

衞生署已推出「電子健康申報表」以方便旅客並減少使用紙張，目前所有乘坐由內地抵港航班的旅客可選擇利用智能手機或流動裝置填寫及提交「電子健康申報表」。

另外衞生防護中心將進一步擴展「加強化驗室監察計劃」至所有私家診所及醫院。計劃下防護中心轄下公共衞生化驗服務處，會為私家醫生送交的相關樣本提供免費的2019冠狀病毒檢測。
 
由下周一（9日）起，私家醫生如發現有發燒或呼吸道感染症狀的病人，尤其是曾於發病前14日內曾外遊的人士，可向他們收集呼吸道樣本，並透過認可的實驗室，將樣本送交公共衞生化驗服務處進行2019冠狀病毒檢測。若病人的樣本對檢測呈陽性反應，衞生防護中心會安排病人入住公立醫院接受隔離治療。 

衞生防護中心提醒市民，鑑於全球各地2019冠狀病毒病的疫情正在迅速蔓延，建議市民考慮延遲所有非必要的外遊計劃。
 
防護中心又補充指，截至今日（6日）下午6時，內地確診個案總計80,552宗，全球80多個國家／地區錄得的個案總數則超過16,600宗。

責任編輯：陳梓蔚

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