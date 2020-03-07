【日本簽證】日本駐香港總領事館：暫停免簽證包括BNO護照　商務、探親、留學、觀光不存例外安排 (附Q&A)

▲ 日本3月9日凌晨起暫停港人免簽入境安排。 《新華社》

因應新冠肺炎疫情擴大，日本宣布簽證收緊限制，包括由3月9日凌晨起暫停香港人入境的免簽安排，直至3月31 日；而3月9日之後經香港到日本人士，均會被要求於指定地點自我隔離14日。鑑於香港人關注，日本駐香港總領事館在Facebook專頁解答疑問，指出暫停免簽證待遇對象包括BNO護照，而商務、探親、留學、觀光等情況，預計大部分不存在例外安排。

唯關於人道理由等特殊情況，或簽證有效期超逾3月31日的個案，則可跟日本駐香港總領事館聯絡。3月9日(星期一)之後，如果真的有必要，也可以提交簽證申請。唯簽證申請期間會比平時需要更長時間。簽發簽證及暫時停止免簽證待遇有效期至3月31日，有可能有進一步更新。

3月5日，日本政府就「徹底加強邊境口岸對策」，對中國（包括香港及澳門）和韓國發表了一系列的新措施。這些措施將於3月9日凌晨零時生效，並有效至3月31日。

日本「徹底加強邊境口岸對策」新措施常見問題(Q&A)：

【有關「簽證制度」】

問：暫停免簽證措施時，已經入境日本的人士會受到影響嗎？

答：就本次措施，已經入境日本的人士並不受影響。



問：持有BNO護照的香港人是否同為受影響對象？

答：BNO護照屬於暫停免簽證待遇對象，3月9日凌晨零時開始不能免簽證進入日本。



問：商人或者留學生等等，可以預期受本次措施的影響很大，會有例外安排嗎？

答：商務、探親、留學、觀光等目的之情況，預計大部分不存在例外安排。唯關於人道理由等特殊情況請跟本館聯絡。



問：現在持有的日本簽證會失效嗎？

答：是次措施有效期間為3月9日凌晨零時到3月31日(期間可能有更新)，此期間於包含香港在內的駐中國大使館、總領事館所發出之單次簽證、多次簽證將會暫時失效。有關持有是次措施完結之際仍然有效之簽證，是否可以於上述期間後使用，請跟本館聯絡。



問：可以繼續申請簽證嗎？此外，簽發簽證、暫停香港免簽證待遇將會持續到什麼時候？

答：如上所述日本政府實施邊境口岸對策情況下，3月9日(星期一)之後，如果真的有必要，也可以提交申請。唯簽證申請期間會比平時需要更長時間。簽發簽證及暫時停止免簽證待遇有效期至3月31日，有可能有進一步更新。

【有關「入境後隔離」】

問：3月9日前經香港到達日本的話，是否也需要隔離14日?

答：本政策3月9日凌晨零時生效。在那之前入境人士並不受影響。



問：3月9日之後經香港到達日本短暫停留，可以於日本逗留不足14日就離開嗎?

答：3月9日凌晨零時之後的入境人士被要求於指定地點自我隔離14日。

附日本入境新措施的中文譯本：

徹底加強邊境口岸對策的新措施

１．不斷評估拒絕入境之對象地區（法務省）

將全面入境禁止措施適用於韓國與伊朗，韓國與伊朗的部分地區（備註）被新増指定為拒絕入境之對象地區。

（備註）韓國：慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡伊朗：庫姆省、德黑蘭省、吉蘭省 ２．加強檢疫（厚生勞動省）

要求從中國（包括香港、澳門在內。以下相同。）以及韓國的入境者在檢疫所長指定的地點停留 14 日，並不可使用公共交通工具。 ３．飛機到達機場的限制等（國土交通省）

（１）航班：要求限制從中國或韓國出發的航班只於成田國際機場與關西國際機場降落。

（２）船舶：要求停止運送從中國或韓國出發的旅客。 ４．簽證限制等（外務省）

（1）由駐中國、韓國的日本國大使館或總領事館所發出的一次及多次簽證將暫時失效。

（2）對香港、澳門以及韓國的免簽證措施將停止。 ５．加強有關邊境口岸對策的日中韓等國際合作

上述 1 的措施將從 3 月 7 日凌晨零時開始暫時實施。不過，該措施將不適用於此日期前從上述地點出發，並在措施實施後抵達日本的人士。

上述 2-4 的措施將從 3 月 9 日凌晨零時到 3 月 31 日期間實施。實施期間可能有進一步更新。

責任編輯 李志強