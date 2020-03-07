【新冠肺炎】本港新增3宗確診   印度旅遊群組再増2人感染

▲ 56歲男子（第106宗個案）居於半山寶珊道14-16號寶城大廈A座。(車耀開攝)

衞生防護中心表示，本港過去一日新增3宗新冠肺炎確診個案，首宗患者是一名56歲商人，3月4號由倫敦抵港；另外2宗分別涉及之前由印度旅遊返港確診女病人的69歲丈夫同84歲團友。香港目前累計有 107 宗確診個案，同埋 1 宗疑似個案。

昨日首宗新增個案的病人為56歲男子（為第106宗個案）。病人有長期病患，居於半山寶珊道14-16號寶城大廈A座。他於3月4日出現發燒、頭痛及肌肉痛，3月5日向嘉諾撒醫院求醫，其後到律敦治醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於2月2日至20日到訪美國及墨西哥，並於2月25日至3月3日到訪倫敦及巴黎。其妻子於3月2日出現發燒，現時留院律敦治醫院，其呼吸道樣本證實對新冠肺炎病毒呈陰性反應。病人其餘的家居接觸者，包括兩名女兒、兩名家傭及一名司機沒有出現病徵，將被安排檢疫。

病人於3月3日乘坐英國航空BA323（商務艙）由巴黎到倫敦，並由倫敦乘坐英國航空BA27（商務艙）於3月4日抵港。中心呼籲曾乘坐以上兩班航班商務艙的人士，請致電衞生防護中心熱線2125 1122。

其餘2宗個案與3月4日確診的第105宗個案相關。其中一名病人為84歲男子（為第107宗個案），他與第105宗個案的69歲女病人參加同一旅行團，於1月31日至2月24日在印度旅遊。病人過往健康良好，居於南區美景臺。病人自2月28日出現咳嗽帶痰，翌日到香港大學醫療保健處求醫。衞生防護中心3月5日進行接觸者追蹤工作時，將病人安排送往瑪麗醫院接受治療，其呼吸道樣本在3月6日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人同住的妻子及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



他由印度新德里乘坐國泰航空CX694並於2月24日抵港。中心亦呼籲曾乘坐同一航班的人士請致電衞生防護中心熱線。

另一宗個案涉及一名69歲男子（為第108宗個案），為105宗個案的丈夫。病人有長期病患，居於跑馬地樂陶苑維勝閣。他沒有到訪印度，最近亦沒有外遊。他沒有出現病徵，因被列作密切接觸者被安排入住檢疫中心。其深喉唾液樣本證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，已獲安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家庭傭工沒有出現病徵，正接受檢疫。



此外，衞生防護中心正就2宗海外確診個案進行接觸者追蹤的工作。第一宗為泰國確診個案，涉及一名男病人由倫敦乘坐國泰航空CX250（頭等艙）於2月29日抵港，同日乘坐國泰航空CX617（商務艙）前往曼谷。第二宗為加拿大的個案，一名女病人由香港乘坐國泰航空CX838於2月29日前往溫哥華。中心呼籲曾乘坐以上航班的人士，請致電衞生防護中心熱線。

責任編輯 李志強