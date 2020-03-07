【新冠肺炎】陳肇始：如非必要應延遲行程　以免引發更多輸入個案

▲ 陳肇始呼籲市民在疫情下應繼續嚴陣以待。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，食物及衛生局長陳肇始今晨出席節目時，表示有見現時全球爆發的情況，呼籲港人減少出遊，以免引發更多輸入個案。

陳肇始指針對全球爆發的情況，特區政府正持續地為不同地區作地區性評估，見部份國家而對外發出旅遊政策，反觀本港已對南韓、意大利及伊朗三個國家，發出紅色外遊警示，並要求從有關地區抵港人士接受強制檢疫，目前已有約100人需入住檢疫中心，當中大部分為參加旅行團的人士。而從其他國家回港後的14天內也理應戴上口罩。

陳肇始又說當局從1月下旬開始，檢疫範圍已擴展至在普通科門診，盼普通科門診能助早日辨識徵症較輕微的受感染人士，令受感染人士盡早確診，毋須「兜兜轉轉」在經過幾次檢測後才發病，以盡早截斷感染鏈。

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針對從武漢回港人，她又指政府已連續2日，以4班班機從湖北省已接載469名香港居民回港，眾人已進入駿洋邨檢疫中心隔離14日檢疫，連日來已為超過400名人士進行病毒測試，而頭兩班機回來的人測試結果全為陰性，當中包括14名的孕婦，有8位已進一步提供婦科檢。

陳肇始指政府有農曆年開始已取消大量群眾活動，亦有安排停課及家居工作等措施，惟有見市民對政府服務有要求，故覺得有需要逐步有序地恢復相關服務，但認為復工後應繼續針對社交距離作有效制，彈性的食飯時間、探體溫、視像會議等，應繼續嚴陣以待。

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責任編輯：郭家穎