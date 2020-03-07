【愛的迫降】黃翠如中「劇毒」超神速看完愛的迫降　憶拍旅遊節目往事：忘懷不了南北韓的離別

▲ 黃翠如煲韓劇憶拍旅遊節目往事，分界線遇分降南北韓真人真事。

韓劇《愛的迫降》雖然已經播出大結局，但仍有不少人中了「玄彬降」仍未退散。近日在家避「炎」的黃翠如亦有追此劇，看畢後她有感而發，憶起9年前往韓國分界線拍攝旅遊特輯時遇上的感人故事。

由玄彬和孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》於上月中播出了大結局，本來分隔南北韓兩地的他們，於瑞士重新聚頭，繼續發展他們的幸福愛情故事。《愛的迫降》令男女主角人氣再度急升，劇情緊湊令不少劇迷沉醉其中，適逢近月因新冠肺炎疫情嚴重，不少人因此窩在家中追看此劇。

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▲ 迷倒萬千劇迷的韓劇《愛的迫降》。（instagram圖片）

黃翠如亦是其中一位中了「劇毒」的藝人，她更以超神速三天時間追看完16集的劇集，事後更有感而發：「用了三天看完神劇，當然浪漫，當然感人，但令我一直忘懷不了的，是最後那一埸南北韓分界線的離別。」

▲ 最近賦閒在家的翠如，僅花三日便追看完整套《愛的迫降》。（instagram圖片）

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翠如想起當年在有線電視，為了拍攝旅遊節目《那些人的故事》而去到韓國的邊境，在南北分界線遇到一班老人家在聚頭：

他們是北韓人，七十年前，還是十幾歲，他們在這裡賺錢，正當遇上打仗，一刻之間，南北分裂，從此回不了家，也失去所有家人。 從此，每年秋天約定在那裏，從遠處望向家鄉，拜祭不知生死的家人。計一計，那些老人家，還在生的話，現在差不多九十歲了，就這樣，等家人等了一生。 假如愛的迫降在他們身上，就好了。有點難過。珍惜，家人，和愛人。

▲ 9年前的旅遊節目，翠如在當中感性落淚。（影片截圖）

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翻看九年前的節目，翠如聽完老人家分享故事後，感動和悲傷的感覺交纏，不停流淚，同時亦為他們打氣，相信感受深刻所以至今仍記憶猶新。

有許多同樣追看《愛的迫降》的網民與藝人都有留言，其中陳敏之與有線主播王曉君看到翠如分享的故事，都表示非常傷感。網民感謝翠如的故事分享，不少人都受到啟發，直言要珍惜眼前人。