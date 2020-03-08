【久違陽光】87歲伯伯確診住院不見陽光　暖男醫生陪伴伯伯欣賞日落

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發以來，仍有不少確診者在醫院與病魔搏鬥。湖北武漢大學人民醫院東院一名29歲醫生，3月5日在護送病人途中停下來，陪伴已住院近一個月的87歲伯伯，欣賞了久違的日落。兩人駐足的一幕被陪護員拍下，感動無數網民。

相片中的醫生劉凱，他和同事們2月7日到達武漢，接管了武漢大學人民醫院東院的兩個病區。3月5日傍晚，劉凱帶領相中確診新冠肺炎的87歲伯伯去做CT掃描。劉凱知道伯伯已在病房裏住了許久，並提及想念久違的陽光，他在回程的路上隨口問伯伯，要不要看一眼落日。

伯伯點點頭，表示想看看落日，劉凱於是停下腳步，站在床旁，陪伯伯感受這早春三月的陽光，兩人溫暖的舉動被身後的護工隨手拍下。

劉凱表示，自己到武漢上抗疫前綫後，每天早出晚歸，基本上白天一直待在病房，也很少看到太陽。所以當看到金色的夕陽時，他是本能地被打動。

今年87歲伯伯曾任樂團小提琴手，於2月9日入院，剛入院時因病情較重，家人也不在身邊，對所有人都不理不睬。在治療過程中，醫護團隊付出了很大努力，伯伯不但病情有好轉，和醫護人員的關係也越來越融洽，伯伯更即將康復出院。

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責任編輯：王俊賢