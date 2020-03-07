【港鐵怪客】雨衣怪客搭港鐵裝多枝長管保持1米距離　網民：成隻刺蝟咁

▲ 港鐵月台出現全身防疫裝備的乘客，其造型令人側目，網民瘋傳該照片。

新冠肺炎肆虐，本港疫情確診總數107宗，當中有5宗死亡個案，大部分市民外出都做足防疫，戴上口罩，有的會加上平光鏡或護目鏡。昨日（6日），在本港各大網絡群組瘋傳一張攝於港鐵月台的照片，相中人全身裝備令人為之側目，做到「生人勿近」的效果，惹起大批網民討論。

於多個地區Facebook群組，如「Tai Po 大埔」、「將軍澳主場」等均有網民上載一張「港鐵怪客」圖片，表示是在WhatsApp收到，相中見在港鐵往黃埔方向的1號車廂位置月台，有一名乘客等候上車，無其他乘客可以靠近他/她。

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全身防疫裝備保持距離

該名乘客全身包妥，在相片中分辨不到性別，他/她頭戴韓式漁夫帽連面罩，身穿黃色長雨衣、白色雨靴，而最令人感驚奇的是他/她在雨衣上加工，DIY用黑色膠紙貼上最少9條白色膠管，阻擋旁人靠近，如圖所見其他乘客均遠離。

▲ 近日流傳一張防疫怪客照片。（網絡圖片）

網民解構怪客的防疫裝備，表示白色膠管如同將自己裝扮成「海膽」、「刺蝟」或「箭豬」，因為有指病菌病毒可飛沫近距離傳播途徑，大概是1至2米，所以該乘客的膠管目測約1米，目的應該是希望與人之間有適當距離，欲減低受感染的機會。

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網民批評過分精神緊張

大部分網民大罵該乘客行為，表示那麼害怕不應該乘坐公共交通工具，更不應外出。留言表示︰「佢嘅精神狀態足以要人離開佢一公里」、「造型好得人驚，邊度有人夠膽埋身」，另有網民表示用闊閘都要側身而過，麻煩又阻礙他人，他/她是自私精。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示，只要與人保持六格階磚的距離，已經非常安全，因為飛沫通常不會超過六個階磚位，就會掉到地，詳情：http://bit.ly/2wEZnFW

責任編輯︰王俊賢