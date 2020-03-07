上任後工作充實警隊執法挑戰大　鄧炳強：「時代選擇了自己」

▲ 鄧炳強認為是上任後遇到的挑戰是「時代選擇了他」，又重申8.31太子站中沒有死過人。（資料圖片）

警務處處長鄧炳強出席一個電台節目時，提到上任後的工作。他指，過去一年的事是回歸、甚至是自己當差以來從未發生過，從正面看是「時代選擇了自己」，能夠面對這些挑戰是好的經驗。

鄧炳強表示自己上任處長兩三個月以來，工作充實，有很多問題要處理，已經盡力，又稱親身到每個區議會解說及溝通是他的工作責任，指未來會繼續到18區區議會解說，並解釋謬誤，又指自己從不「鬧交」，只會解答問題。

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對於警方如何與不同界別修補關係，鄧炳強表明，對警隊評分低落去了解原因，但認為市民不應忘記過往9個月發生的事，「好多犯法的人抹黑警隊，針對我們的假消息實在太多」，導致市民對警隊有誤解。

鄧炳強指，會爭取與不同界別接觸，包括傳媒及大學生等，他承認目前警方要進入學校宣傳有困難，會透過各校家長教師會聯絡，但指出多次有人恐嚇或騷擾警方想接觸的人，孤立警方，令到外界不敢與警方聯絡，挑戰很大。

他又表示，警方來年希望增加2500多名人手是一項挑戰，因為警員去年面對身體上的傷害、被起底等。但他指出投考輔警的人數上升七成，顯示其實很多人願意加入。他又指，會出席立法會特別財委會，解釋警隊來年預算。

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鄧炳強又指，會從不同階段的訓練，以及日常由各級指揮官，不停向前線警務人員發放訊息，包括絕對尊重新聞自由及市民和平表達意見，但警隊界線只得一個，不要暴力犯法，否則一定會拘捕。

對於早前曾在一個聚會上，說過學藝人做警察，鄧炳強回應時表示，有關說話只是客氣及恭維，相信沒有人會相信自己沒有受訓練、只看兩套戲便能做警察，認為外界是小題大做。



責任編輯：李淇