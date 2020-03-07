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【抽水大師】阮兆祥變身「李雞鳴」教抗翼　與鄧兆尊唸咒戴龍珠頭箍【有片】

娛樂 12:01 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

阮兆祥與鄧兆尊拍片大抽李居明水。

新冠肺炎疫情未受控，玄學家李居明早前多次拍片教市民抗疫，指可為口罩加持，全港電視台都播《龍珠》，抄寫《唐詩三百首》等，聽得觀眾一頭問號。

一向貪玩阮兆祥與鄧兆尊昨日在YouTube上載影片抽水，阮兆祥化身「抗翼大師李雞鳴」，鄧兆尊做助手「林吊癮」，大談「抗翼大法」，為市民在家的「隔離生活」提供無限樂趣。

阮兆祥提出抗翼大法。（影片截圖）

抗翼大法

阮兆祥先在影片開首以雞翼比喻成武漢肺炎：「全城抗翼，義不容辭﹗雞翼好食，人人都知。要成功抗翼，抗拒佢哋嘅誘惑，我們飲食界義不容辭。」

他手拿雞翼以手指亂畫「加持」，並教大家唸口訣：「臨急去者小便滴在前。」

之後，鄧兆尊指「翼情」影響全球，不同國家該如何唸口訣，阮兆祥就即表演韓文、上海話及泰文，示範如何以不同語言「加持」，非常搞笑。

二人戴上「龍珠加持Cool」。（影片截圖）

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一秒抗翼法

抽完「口罩加持法」水後，阮兆祥指如果嫌慢的話，可試用「一秒抗翼法」。他在枱底拿出兩個《龍珠》髮型的頭箍，稱：「這是法界裏最犀利的法器之一，不是普通的箍，是叫作『龍珠加持Cool』戴上後整個人都會彈起，更會比較精神。」

阮兆祥指大家要自求多福。（影片截圖）

阮兆祥想了想後便贈大家「自求多福」4個字，並指只要有「抗翼大師李雞鳴」便不用怕。

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李居明創意抗疫

早前，玄學家李居明在個人YouTube頻道先後提出不同的抗疫方法，引起市民注意。

李居明認真教授不同的抗疫方法。（影片截圖）

他提出唸口號為口罩加持、建議全港電視台一同重播《龍珠》、抄寫《唐詩三百首》強身健體等，又指屬龍及牛的人在是次疫情中可以避過一劫，非常認真，但觀眾聽後卻大惑不解。

不過，近日黃Viu動畫平台剛好正免費播放《龍珠超》。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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