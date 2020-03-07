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【新冠肺炎】康文署下周三重開體育館及7間圖書館　自修室健身室續關閉

政治 11:26 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

康文署宣布，部份室內康樂場地及文化設施會於下周三重開。（資料圖片）

政府早前關閉大部份康體設施「避炎」。康文署今日宣布，部份室內康樂場地及文化設施會於下周三重開，中央圖書館及六間主要圖書館下周三亦會局部開放，但為了控制人數，市民需要領籌分時段入場。但學生自修室、體育館籃球場及健身室等就繼續暫停開放。

康文署重開的陸上康樂場地包括所有體育館、獨立壁球場等部份設施，市民可於下星期一透過康體通網上預訂設施。但為免人多聚集，康文署會採取特別措施，包括限制使用及逗留人數、暫停開放觀眾席及取消團體作賽。市民入場前亦要量體溫。至於更衣室及沖身設施暫停開放。

當中重開的運動設施包括：

  • 羽毛球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)
  • 壁球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)
  • 乒乓球室/檯(包括設於多用途壁球場、副場及活動室) (在任何時候，每個球檯只限最多 4人逗留)
  • 單車賽道 (在共用時段，賽道只限最多 10 人使用)
  • 室內高爾夫球發球道 (在任何時候，每個球道只限最多 2 人逗留)
  • 室內草地滾球場 (在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多 8 人逗留)
  • 室內緩跑徑 (在任何時候，室內緩跑徑限制使用人數為原來使用人數上限的一半)
  • 室內網球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)

除上述設施外，健身室、舞蹈室，所有室內籃球場、排球場等都會繼續關閉。

至於圖書館方面，政府下周三亦會重開香港中央圖書館及六間主要圖書館，即大會堂、九龍、荃灣、沙田、屯門和屏山天水圍的公共圖書館。但為免人多聚集，圖書館會控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。

另外，香港藝術館、文化博物館、電影資料館和茶具文物館，亦會在下星期三開放部份展覽設施。

 

疫情最新進展：http://bit.ly/2RBJcQI

責任編輯：李淇

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