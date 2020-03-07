【關閉逾月】康文署3月11日重開體育館及7間圖書館　可網上預訂【附場地資料】

▲ 康文署宣布，部份室內康樂場地及文化設施會於下周三重開。（資料圖片）

政府在1月29日宣布關閉大部分康體設施「避炎」，康文署今日（7日）宣布，部分室內康樂場地及文化設施會於下周三（3月11日）重開，中央圖書館及六間主要圖書館下周三亦會局部開放，但為了控制人數，市民需要領籌分時段入場。但學生自修室、體育館籃球場及健身室等就繼續暫停開放。

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康文署重開的陸上康樂場地包括所有體育館、獨立壁球場等部分設施，市民可於下星期一透過康體通網上預訂設施。但為免人多聚集，康文署會採取特別措施，包括限制使用及逗留人數、暫停開放觀眾席及取消團體作賽。市民入場前亦要量體溫。至於更衣室及沖身設施暫停開放。

除上述設施外，健身室、舞蹈室，所有室內籃球場、排球場等都會繼續關閉。至於圖書館方面，政府下周三亦會重開香港中央圖書館及六間主要圖書館，即大會堂、九龍、荃灣、沙田、屯門和屏山天水圍的公共圖書館。但為免人多聚集，圖書館會控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。另外，香港藝術館、文化博物館、電影資料館和茶具文物館，亦會在下星期三開放部分展覽設施。

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康樂及文化事務署將於2020年3月11日重新開放部分康樂場地，包括：

所有體育館

香港壁球中心

所有獨立壁球場

彩虹道羽毛球中心

歌和老街壁球及乒乓球中心

香港仔網球及壁球中心

香港單車館

將軍澳運動場 (室內運動設施)

大埔運動場 (室內運動設施)

通州街公園 (室內運動設施)

小瀝源路遊樂場 (室內運動設施)

伊利沙伯體育館 (體育設施)

上述場館重開的室內運動設施包括：

羽毛球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)

壁球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)

乒乓球室/檯(包括設於多用途壁球場、副場及活動室) (在任何時候，每個球檯只限最多 4人逗留)

單車賽道 (在共用時段，賽道只限最多 10 人使用)

室內高爾夫球發球道 (在任何時候，每個球道只限最多 2 人逗留)

室內草地滾球場 (在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多 8 人逗留)

室內緩跑徑 (在任何時候，室內緩跑徑限制使用人數為原來使用人數上限的一半)

室內網球場 (在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留)

上述場館內繼續關閉的室內設施包括：

多用途主場內其他隊際運動設施如籃球場、排球場、投球場等

活動室(包括設於多用途壁球場內)

舞蹈室

健身室

兒童遊戲室

運動攀登牆

美式桌球室(包括設於多用途壁球場內)

順利邨體育館的桌球中心及體操訓練場

鯉魚門體育館的散手訓練場

北河街體育館的搏擊中心

自修室

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記者：李淇