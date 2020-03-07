【大派福利】30歲陳瀅Deep V泳裝大曬修身成果　靠4招搣甩水腫Baby Fat

▲ 陳瀅大曬修身成果，四招搣甩水腫微胖身形。

藝人陳瀅近日飛到美國拉斯維加斯渡假，昨日更在instagram大派福利發放泳衣照，大曬修身成果！現年30歲的陳瀅，2014年因拍攝劇集《女人俱樂部》成功入屋，初入行的她因為壓力及工作日夜顛倒，令身體受水腫問題困擾，加上本來的Baby Fat，1.65米高的當年陳瀅的體重一度高達130磅。

▲ 陳瀅近日飛到美國放假。（instagram圖片）

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不過近年她積極修身，靠著四大招數減去微胖身形，近日飛到美國放假的她，更在社交網站上大派福利，上載身穿鮮紅連身Deep V泳衣的池畔照片，身形勻稱羨煞旁人。

這副好身材全靠陳瀅努力練成，之前她亦分享過四大招數，保持美好身段！

▲ Deep V泳衣將美好身段表露無遺。（instagram圖片）

1. 果汁減肥法

陳瀅在減肥初期試過以檸檬水加糖漿和辣椒，其餘食物甚麼都不吃，雖然能夠在短時間內瘦下10磅，卻令身體出現毛病，而減肥的成果亦不持久，很快便出現「反彈」的情況。過後陳瀅改以喝冷壓果汁，有排毒的效用有助減肥，其他時間照常進食，但避免吃過份油膩的食物。

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2. 行山

近年興起行山郊遊，陳瀅亦不例外。每當有工作空檔，見陳瀅會相約好姊妹如劉佩玥、何雁詩、糖妹一同行山當做運動，呼吸新鮮空氣保持好心情亦有助Keep Fit。

▲ 搣走Baby Fat後陳瀅更具女人味。（instagram圖片）

3. 跳舞、拉筋

有跳舞底子的陳瀅，亦會借興趣來減肥，跳舞屬於長時間帶氧運動，消脂效果非常好。而跳舞前的拉筋亦有助修身，拉長肌肉放鬆筋骨，即使不用跳舞的日子，陳瀅亦會在家中做簡易拉筋動作。

4. Spinning

最重要的一點，陳瀅有玩近年興起的Spinning，此運動需要在一間漆黑的房間進行，配合音樂和視覺效果踩健身單車、做push up及跳舞，於黑房進行是為了讓運動者忘記時間，從而能夠加長運動的時間長度。