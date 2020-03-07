【痛失寶寶】21歲孕婦分娩胎兒卡產道　助產士大力拉扯扭動嬰兒致斷頭慘死

▲ 非洲烏干達一名21歲準媽媽在自然分娩時嬰兒卡產道，嬰兒被助產士拉扯致死亡。

非洲烏干達近日發生一宗慘案，21歲孕婦希望自然產生下嬰兒，在分娩的過程中因為助產士的人為失誤，腳出先的嬰兒卡在產道，助產士大力拉扯致嬰兒頭頸斷掉，當場死亡。當地警方已展開調查，追究有關醫療責任。

據英國《每日星報》（DailyStar）報道，21歲媽媽Lilian Musazi在烏干達布塞區布盧比（Bulumbi）日前準備臨盆，她不想開刀生BB，希望自然分娩，在當地衞生中心等了4天終於有病床生仔。

嬰兒腳部先出

在分娩的過程中，嬰兒的腳部先出來，正常的情況下是胎兒已轉身向下，頭會出先，而嬰兒出現突發狀況，肩膀疑被產道卡住，現場醫護人員手忙腳亂，來回用力拉扯嬰兒，又一度將BB推回產道，沒有立即改以剖腹生產。

Lilian當時見醫護助產士似經驗不足，又手忙腳亂，嚇得大哭起來。她生產前曾向醫生指出若遇到問題無法助她順產，可轉院到紅十字會，醫護人員只回應她︰「如果想走現在可以離開」。

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產助士扭斷嬰兒頭頸

隨後有一名似是較資深的助產士前來，她伸手拉著嬰兒，然後開始扭動嬰兒，在大力拉扯的過程中，嬰兒出來了，可是頭斷掉，BB當場沒有生命徵狀死亡，Lilian悲傷地表示清楚知道BB腿部出來時在踢腳，本來是活著的，是產助士殺害嬰兒。

Lilian的丈夫悲憤地表示寶寶死得相當慘，政府應該加強訓練助產士，不要讓悲劇再發生。現時當地警方已展開調查，追究有關的醫療責任。嬰兒的屍體被帶到健康中心進行檢驗，結果尚未公佈。

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本港婦產科專科醫生羅致廉曾表示，如果負責接生的護士經驗不足時，就會錯誤用力拉出胎兒，只要用力過度，胎兒會斷開兩截，胎兒的頭部則會留到母親的子宮裡。

產道分娩的好處

根據世界衞生組織的資料，在安全情況下，經產道分娩之好處多，除了嬰兒的免疫力會較強之外，順產的嬰兒呼吸功能較好，近期有研究指順產的嬰兒長大後較少哮喘及敏感。對於媽媽方面，比較剖腹生產，母體失血較少，較少感染及血栓塞，疼痛指數較低，產後較迅速康復。

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責任編輯︰王明芳