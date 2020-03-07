【初戀那件事】喬寶寶與港女友相戀因一事被逼分手　與太太盲婚啞嫁恩愛30年

▲ 喬寶寶當年因媽媽反對才與初戀女友分手。

2013年已移居蘇格蘭，去年又提早與TVB解約的藝人喬寶寶，已甚少出現在幕前。喬寶寶一向重視家庭生活，當年也因太太入籍香港失敗才棄事業舉家移民。但原來喬寶寶與太太屬盲婚啞嫁，感情都是結婚後才培養出來。

初戀被逼分手

喬寶寶接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，談起印度人結婚的習俗。喬寶寶與太太1990年已結婚，至今30年，夫妻恩愛，一家幸福。不過，當年只有19歲的喬寶寶與太太是盲婚啞嫁，而在這段婚姻以前，他已有一位初戀女朋友。

▲ 喬寶寶雖與太太是盲婚啞嫁，但非常恩愛。（Facebook圖片）

喬寶寶在香港土生土長，操流利的廣東話，初戀也是香港女生。但由於有次與女朋友拖手被媽媽知道，而他的媽媽認為即使不在印度，也要娶同鄉，語言及文化風俗都較為接近。

疼愛媽媽的他為免令媽媽傷心，所以決定與初戀分手。喬寶寶表示：「與初戀分手當然很傷心。」

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印度結婚習俗

不過，之後他的媽媽就安排結婚，並拿出3張照片讓他揀太太，分別是來自加拿大、英國和印度的「印度西施」。頭兩位都是富婆，而據印度的結婚習俗，所有費用都由女方支出，所以當時他的媽媽形容若娶了頭兩位其中一位作太太，真是「打跛腳都唔洗憂」。

▲ 喬寶寶為太太移民蘇格蘭，一家非常幸福。（Facebook圖片）

不過，喬寶寶最後選擇了來自印度的太太。至於原因，他指太太的家底及年齡都與自己相近，而且相貌漂亮身材又好，所以選了她。二人現育有2子，大仔更已在2018年結婚。

年紀少少便已結婚，二人又是盲婚啞嫁。喬寶寶指感情都是結婚後慢慢培養出來，但一直很愛老婆。他又指雖然印度尚有盲婚啞嫁，但離婚率很低，可能是受宗教及文化相互影響。

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提早解約原因

為家人甘願放棄事業，但原來喬寶寶決定提早與TVB解約的原因，是因為自2016年起工作量逐年大減。他當時向公司反映近4年都未有改善，既沒有工作，又因受合約綑綁未能外出接其他工作，致收入大減，心灰意冷下便決定提早離巢。

▲ 喬寶寶自2016年起在TVB的工作已漸減少。（經濟日報圖片）

不過，加入TVB的日子裏，確令喬寶寶得到許多曝光機會，更賺下近千萬的酬勞。他感激前經理人黑妹姐的提攜，令他可在世界各地登台。另亦感謝最常用他的監製王心慰，令熱愛演戲的他有很多機會演出，享受做一位演員。

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