【新冠肺炎】疫情會在夏天會消失？　世衞：這是錯誤希望（false hope）

▲ 世衞指應當病毒有持續傳播力來應對疫情。

全球新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，多個的感染個案增加，包括日本、意大利、美國等，世界衞生組織警告，世界領袖不應假設新冠肺炎僅是季節性可在夏天消失，因這假設是沒有證據所支持的，世衞更形容，這是個「錯誤的希望」（false hope）。

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

世衞公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指，現時仍未知在不同的氣候條件下，新冠病毒傳播能力會增強抑或減弱，故如有望新冠病毒會像流感般在夏天消失，是懷有錯誤的希望。瑞安又指，雖然自己也希望新冠肺炎在夏天就消失，但目前不能做出這種假設，反而應假設新冠肺炎繼續具有傳播的能力。

美國疾控中心免疫與呼吸疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）早前曾指，由於其他病毒性呼吸道疾病都是季節性的，包括流感，在春季和夏季確診數字亦會減少，因此可樂觀地假設新冠肺炎也如此。

【新冠肺炎】港大醫學院研究推算全球發病死亡率為1.4% 梁卓偉：無應對疫苗勿掉以輕心

港大醫學院院長梁卓偉昨日公布最新研究，指新冠肺炎的發病死亡率是1.4%，長者是高危人士，需要預防院舍爆發，而他早前也表示，新冠肺炎的疫情到夏天都未必會消失，因為單靠濕度及溫度轉變來決定防疫工作，是並沒有科學根據。

▲ 港大醫學學院長梁卓指，新冠肺炎的死亡率是1.4%。（陳永康攝）

【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝 50個日本成人口罩+ 酒精搓手液售$130

【新冠肺炎】日本南韓意大利等國增加個案 陳肇始：未肯定外遊計劃應延遲至何時

責任編輯：伍瑋瑋