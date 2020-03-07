【長頸鹿流淚】肯亞盜獵者樹上設5萬陷阱　長頸鹿吃葉被傷皮開肉綻流淚求救

▲ 長頸鹿被盜獵者在樹上設置的傷至皮開肉綻。（圖片獲白心儀小姐授權使用）

虐待動物的事件屢見不鮮。台灣東森電視台製作團隊近日在肯亞的馬賽馬拉保護區拍攝時，遇見一頭被盜獵陷阱傷至皮開肉綻的長頸鹿。節目主持人在網上發文分享經歷時表示，長頸鹿被鋼索纏住，痛至流淚，剛好擋在車前。最終長頸鹿被救出，但在樹上仍有許多陷阱，令她擔心將有更多長頸鹿受害。

長頸鹿被陷阱勒住至窒息

東森電視台節目《地球的孤兒》主持人白心儀在facebook發文表示：「我這輩子沒見過長頸鹿淚如雨下，直到今天。」她接受TOPick訪問時表示，當日團隊在肯亞的馬賽馬拉保護區拍攝瀕危動物時，在路上遇到了這頭長頸鹿。

▲ 長頸鹿受傷流淚（圖片獲白心儀小姐授權轉載）

她在文中指，「擋在我們車子前面不肯離開，拼命掉眼淚」，但原來牠是受傷而不能離開。她稱：

仔細看，原來，牠的脖子，被斷掉一半的鋼索纏住，勒得牠眼淚直流，擋車，應該是向我們求救吧！

這些鋼索是盜獵者在樹上設置的陷阱，令長頸鹿防不勝防，甚至會令牠們死亡。她怒斥此行為：

盜獵者會把鋼索綁在樹上，等長頸鹿靠近吃葉子的時候，就會被套住，緊緊勒住脖子，直到窒息死亡為止。盜獵長頸鹿幹嘛？！

▲ 長頸鹿的脖子被鋼索纏住。（圖片獲白心儀小姐授權轉載）

與長頸鹿對望感心痛 憂有更多動物受害

節目主持人白心儀在文中表示，「這頭哭成淚人兒的可憐長頸鹿，算是少數幸運掙脫陷阱的。」當刻她與長頸鹿對望時感到痛心，那情景仍歷歷在目：

我和牠的汪汪淚眼對望，心痛到無法言語，呼吸困難。對不起，我對牠道歉，是我們人類害你承受如此巨大的痛苦。

雖然當時已聯絡了園區的巡邏員跟進，但仍留下很多陷阱。

我們也馬上通報了保留區的巡守員，很快到，獸醫會麻醉牠，取下鋼索。但是，綁在樹上的陷阱，還是存在，還是有更多的長頸鹿受害！

她受訪時表示，發現面前的長頸鹿受傷後，馬上通報求援，惟事後巡邏員趕到現場，已找不到這頭長頸鹿，現仍積極尋找。而且，陷阱對動物仍有很大威脅，盜獵問題也很嚴重。

▲ 負責拆除陷阱的團隊已拆掉5萬個陷阱。（圖片由白心儀小姐提供）

幾年拆5萬個陷阱 盜獵致馬賽長頸鹿瀕危

她接受TOPick訪問時也透露，樹上的陷阱都看不到，因為被遮蓋起來。團隊拍攝野生動物這幾年來，拆除陷阱的團隊已拆掉5萬個陷阱。

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她在文中指出，盜獵是因為有人會吃長頸鹿，並已導致馬賽地區的長頸鹿瀕危絕跡。

真的有人吃長頸鹿，而且，很多人。盜獵已經造成馬賽長頸鹿，30年內減少50%。國際自然保護聯盟去年宣布，馬賽長頸鹿已經瀕危，或者說，被吃到瀕危。可恨可恥啊！

主持人籲：停止對動物的酷刑

最後，她在文中促請停止一切虐待動物的「酷刑」：

這幾年拍攝地球的孤兒，我拍過大象的眼淚，犀牛的眼淚，黑熊的眼淚……現在，長頸鹿的眼淚。犀牛被挖掉角，黑熊石虎中套索斷掌，大象被鐵鏈磨的皮開肉綻，長頸鹿幾乎被勒死……天啊，停止對動物的酷刑，停止讓動物流淚吧！

記者：黃泳欣