【同心抗疫】周末行山避疫恐播毒？養和醫院副院長周肇平教6招行山防疫術

▲ 骨科專科醫生周肇平建議在疫情下行山，應該選擇比較平坦的路段。

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少市民周末到郊外遠足呼吸新鮮空氣，令山野間上頓時變得人頭湧湧。惟有不少登山客以為郊外的人流稀少而沒有佩戴口罩，變相令感染風險增加。

有見及此，養和醫院副院長、骨科專科醫生周肇平近日在養和Youtube頻道分享一條影片，內容講述多項行山防疫之道，提醒大家在遠足登山時也應好好應用防疫措施。

▲ （網上截圖）

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1. 建議選擇路面較寬闊

遠足時選行距離超過1米的路徑，當你靠着其中一邊走，而另外一邊又有人走近時，也可以與對方保持1米距離。

2. 選擇較平坦的路段

太斜會令人容易走至氣喘，飛沫或會因此在空氣中傳播，因此建議選行較平坦的路段。最理想是一些靠近水塘的路徑，這些路段一般都是柏油路，其路面普遍會較寬闊和平坦。

3. 選擇人流較少的時段上山

行山的時段也是重要的一環，最好選擇一些人流較少的時段上山，例如較早或較晚的時間。

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4. 行山時要戴口罩？

乘搭公共交通工具前往目的地期間，就要佩戴口罩；到達行山的目的地時，就可以除下口罩，因戴上口罩並不能呼吸到山上清新的空氣，變相就會浪費了行山的安排。

5. 以動作代替談話

當遇到其他登山客時，切勿熱情地跟對方打招呼，因為這樣會容易噴出飛沫。最理想是方法是以動作或打手勢表示。

6. 行山時帶備濕紙巾和消毒液

出發前應預先準備一些濕紙巾和消毒液，行山時如看到有很多人迎面以來，便可用紙巾掩蓋自己的口鼻，然後急步走過人群，其後把紙巾放入一個袋內，再用消毒搓手液清潔雙手。行山後，不忘妥善處理用過的紙巾。

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記者：郭家穎