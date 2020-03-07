【新冠肺炎】8成SEN學童及長期病患者情緒轉差　逾7成照顧者抑鬱

▲ 工黨立法會議員張超雄（右3）近期一項調發現，逾8成照顧者指，其照顧對象在疫情下有出現情緒或行為問題。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情下，學校長期停課及大部分日間照顧服務暫停運作，有調查發現，不少有特殊學習需要（SEN）學童及長期病患等人士近期減少外出，逾8成近期出現較差的情緒或行為問題，3成會攻擊自己或他人，對其家人及照顧者亦構成壓力，逾7成照顧者自覺出現抑鬱，令照顧者身心俱疲，瀕臨崩潰。

工黨立法會議員張超雄於2月27日至3月4日進行網上問卷調查，訪問1,393名照顧者，9成為女性，照顧對象主要是其子女及父母，涉及自閉症、過度過度活躍症、SEN學童、智障人士及長期病患者等。

在疫情下，4成受訪者表示與照顧對象平均一星期完全沒有外出，每周外出1至2次亦佔42%，不外出的原因主要是擔心照顧對象不懂得保護自己及口罩不足等。

逾8成照顧者指，其照顧對象在疫情下有出現較差或非常差的情緒或行為問題，3成甚至出現更多攻擊他人或自己的行為。

同時，照顧者亦出現情緒問題，不少照顧者感到孤獨及無助，逾8成變得容易動怒，72%覺得自己有點抑鬱或非常抑鬱。他們面對的困難主要包括自己的情緒失控及出現家庭衝突等。

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單親媽媽伍女士育有一名患有「專注力失調及過度活躍症（ADHD）」、正就讀小六的女兒，伍女士指，現時家中只剩下3個成人口罩，因缺乏口罩，不敢帶女兒外出，女兒自農曆新年後只外出過3次，長期困在家，多了出現尖叫等行為問題，近期亦疑因壓力而出現胃痛。

▲ 單親媽媽伍女士（圖中白衫）。（受訪者提供）

伍女士指，女兒作文時曾形容疫情是「深不見底的隧道」，因為家中WIFI網絡差，感到學校的網上學習互動不足。當女兒得知延長停課至4月20日時，便向伍女士說：

媽咪我唔要放假，我就嚟死啦，我乜嘢都唔要，我淨係要返學。

伍女士亦指出，女兒難以專注上課，容易被彈出的其他視窗分心，學校功課指引亦不清晰，伍女士曾收到學校來電「催功課」，揚言再欠交功課，便要在「行為上扣分」，令她感到很大壓力，

我想唞唞氣，我想有人幫我睇睇小朋友，畀我放一放假，好好瞓返覺。

張超雄表示，疫情下有許多人困在家中，有特殊需要的人士面對困難嚴重，但他們的照顧者容易被忽略，調查反映照顧者出現情緒及行為問題出現比例及次數相當高，情況嚴重，在疫情未受控下，有迫切的支援需要，促政府短期內為有特殊需要的家庭提供足夠防疫裝備，服務單位應更多拍片及利用視像，與服務對象即時互動等。

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記者：馮琪雅