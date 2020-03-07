【立法會選舉】新民黨擬派人出戰港島及新東　歡迎黨外人士報名初選

▲ 新民黨常務副主席黎棟國表明，初選機制對人選不設限，非新民黨員亦可報名。（經濟日報資料圖片）

立法會九月舉行換屆選舉，新民黨今日公布初選機制，擬在港島、新界東各選出一位代表參選立法會，提名截止日期為本月12日。該黨常務副主席黎棟國表明，機制對人選不設限，非新民黨員亦可報名，惟必須愛國愛港及認同新民黨理念，但強調一旦勝出初選，參選人便需加入新民黨。

黎棟國今天會見傳媒時表示，新民黨過去做法是由黨內遴選委員會，負責選定參選人，今次新增初選機制是考慮到其他黨在今次選舉都有同類做法，故希望提供平台讓有意參選的人公平公開比拼。新民黨目前在立法會共擁2席，包括是港島區的葉劉淑儀及新界東的容海恩，該黨料2020年選舉競爭非常激烈，衡量後決定不擴充版圖，集中精力這兩個選區出戰。

至於初選機制，黎棟國指，評選機制將分為三部分，遴選委員會評分佔五成、地區支持度佔三成，至於黨內支持度則佔兩成。參選人需經筆試、面試，以及模擬論壇三關考核，得分最高者出選立法會地區直選。

他說，初選開放所有黨派人士參加，但條件是該人必須愛國愛港、擁護基本法、認同新民黨理念，以及至少有兩年議會或地區經驗等。報名初選後，須向新民黨中央委員會及青年委員會爭取到八個以上提名，才能成為候選人。

此外，若由黨外人士勝出初選，候選人必須加入新民黨，一旦當選立法會，並必須放棄原有黨藉。黎棟國相信，有關做法有助找到與新民黨志同道合，並實力堅厚的人選。

責任編輯：李淇

