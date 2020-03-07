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【新冠肺炎】1萬至2.5萬元防疫津貼助學校購口罩物資　最快本月發放

社會 14:19 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

教育局昨日（6日）致函全港學校公布詳情一筆過「防疫特別津貼」詳情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布向全球中小學及幼稚園提供一筆過的「防疫特別津貼」，以協助學校購買口罩及酒精搓手液等防疫物資及僱用清潔服務，每校可獲發1萬至2.5萬元不等，涉及約2,200間學校。教育局昨（6日）向全港學校發通函公布詳情，所有提供全面正規課程的學校均可得該項津貼，並預計最早於3月內發放。

教育局通函指，參加幼稚園教育計劃的幼稚園可按今年1月15日的所有學生人數（不包括幼兒中心學生），獲發1萬至1.5萬元；沒有參加計劃的幼稚園則每校可獲1.25萬元

官校、資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校及直資學校，均按本學年的核准班級數目，11班或以下可獲1.5萬元，12至23班可獲2萬元，24班或以上可獲2.5萬元。

私立中小學（包括提供全面正規課程的私立學校、國際學校、私立獨立學校及英基學校協會轄下的學校），每所學校可獲2萬元。

特殊學校宿舍部則按本學年核准宿額，宿額少於40個可獲1.5萬元；40至60個可獲2萬元；61個或以上可獲2.5萬元。

教育局提醒，如截至2021年8月31日仍有餘款，須交還政府，學校亦須於同年10月29日或之前遞交津貼運用報告。

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責任編輯：馮琪雅

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