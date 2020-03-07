【良心業主】港人業主不收韓國人3月租金　霸氣撕掉逾2萬元支票轉贈韓國抗疫

▲ 有港人業主不收韓國人3月份的租金，撕掉逾約2萬元支票轉贈南韓抗疫。

新冠肺炎疫情蔓延全球，南韓更出現大規模爆發，確診病例持續增加。近日有港人業主向居港南韓人伸出援手，免對方繳付3月份的租金，更撕掉已繳交的支票，該筆租金約為港幣2.08萬元。業主更希望該名租客把租金捐去南韓，希望幫助在水深火熱中的南韓人，攜手抗疫。

據韓聯社報導，該名港人業主表示：「因為新冠肺炎擴散，我知道韓國人正值艱難的時刻。」故此，業主告訴居港南韓人康先生毋須繳交3月份租金，並為他捐往南韓。至於受助的康先生也在香港籌集約1,500萬韓圜（約港幣99,700元），透過香港韓人體育協會，把款項全數捐往南韓重災區大邱市。

為幫助韓國居港僑胞，3月4日，韓國駐香港總領事館、香港韓人會與韓人工商已向網上登記居港僑胞，發放南韓政府送來的約2萬個口罩，包括1.5萬個成人及5,000個兒童口罩。

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居港南韓僑胞拒收口罩 願轉捐大邱支援同胞

總領事館在公告中表示，他們也會把餘下的口罩捐給大邱市市民。不少居港僑胞得知此消息後，也紛紛拒絕領取政府派發的口罩。有僑胞表示，香港口罩雖然難找，而且價格昂貴，但比起南韓已較容易。僑胞希望，口罩可以派給病床不足的南韓大邱市的市民。

總領事館表示，計劃把餘下的5,000個口罩寄去大邱。另外，一名不願透露姓名的韓裔人士也捐出大量口罩。3月3日，香港韓國體育協會捐款1500萬韓圜幫助大邱市抗疫。同時，有港人也捐出300萬韓圜（約港幣19,940元）助南韓人解窘。

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責任編輯：羅嘉欣