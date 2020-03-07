  • 23°C
香港時間 : 2020307日 (六) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【良心業主】港人業主不收韓國人3月租金　霸氣撕掉逾2萬元支票轉贈韓國抗疫

健康 15:55 2020/03/07

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有港人業主不收韓國人3月份的租金，撕掉逾約2萬元支票轉贈南韓抗疫。

新冠肺炎疫情蔓延全球，南韓更出現大規模爆發，確診病例持續增加。近日有港人業主向居港南韓人伸出援手，免對方繳付3月份的租金，更撕掉已繳交的支票，該筆租金約為港幣2.08萬元。業主更希望該名租客把租金捐去南韓，希望幫助在水深火熱中的南韓人，攜手抗疫。

韓聯社報導，該名港人業主表示：「因為新冠肺炎擴散，我知道韓國人正值艱難的時刻。」故此，業主告訴居港南韓人康先生毋須繳交3月份租金，並為他捐往南韓。至於受助的康先生也在香港籌集約1,500萬韓圜（約港幣99,700元），透過香港韓人體育協會，把款項全數捐往南韓重災區大邱市。

為幫助韓國居港僑胞，3月4日，韓國駐香港總領事館、香港韓人會與韓人工商已向網上登記居港僑胞，發放南韓政府送來的約2萬個口罩，包括1.5萬個成人及5,000個兒童口罩。

【新冠肺炎】韓國模範確診者靠驚人自制力　寫下38頁隔離生活日記零傳染其他人

居港南韓僑胞拒收口罩　願轉捐大邱支援同胞

總領事館在公告中表示，他們也會把餘下的口罩捐給大邱市市民。不少居港僑胞得知此消息後，也紛紛拒絕領取政府派發的口罩。有僑胞表示，香港口罩雖然難找，而且價格昂貴，但比起南韓已較容易。僑胞希望，口罩可以派給病床不足的南韓大邱市的市民。

總領事館表示，計劃把餘下的5,000個口罩寄去大邱。另外，一名不願透露姓名的韓裔人士也捐出大量口罩。3月3日，香港韓國體育協會捐款1500萬韓圜幫助大邱市抗疫。同時，有港人也捐出300萬韓圜（約港幣19,940元）助南韓人解窘。

【新冠肺炎】疫情會在夏天會消失？　世衞：這是錯誤希望（false hope）

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
正能量 健康問題 疫情 南韓 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

最高瀏覽

【樓奴悲歌】一家4口住169呎納米樓客廳只夠放2個大喼　網民：人均呎數細過單人囚倉
12:39 2020/03/06
【樓奴悲歌】一家4口住169呎納米樓客廳只夠放2個大喼　網民：人均呎數細過單人囚倉
【連累全家】40歲丈夫夜蒲被陪酒小姐感染新冠肺炎　回家做「毒王」連累妻兒
17:24 2020/03/06
【連累全家】40歲丈夫夜蒲被陪酒小姐感染新冠肺炎　回家做「毒王」連累妻兒
【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售　$248三盒其中一盒捐予慈善機構
15:47 2020/03/06
【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售　$248三盒其中一盒捐予慈善機構