無業漢涉狂亂駕駛留院缺席聆訊　16歲男乘客涉藏伸縮棍准保釋候訊

▲ 案件今日在九龍城裁判法院應訊。（資料圖片）

前日（5日）1輛私家車涉於黃大仙龍翔道涉越過附有虛綫的連續白綫，警員追截期間涉事車輛疑撞及其他車輛，涉事司機被控因狂亂駕駛而傷人等共7罪，車上1名16歲男生則涉管有1枝伸縮棍被控。男生今（7日）於九龍城裁判法院應訊，暫毋須答辯，案件押後至4月14日再訊，待警方作進一步調查，准以2,000元保釋候訊。至於22歲司機因留院缺席聆訊，暫由警方看管。

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兩被告為無業漢鍾志明（22歲）及16歲男生。鍾被控橫過附有虛綫的連續白綫、因狂亂駕駛而傷人、管有攻擊性武器、未能在規定下出示身分證、駕駛時無駕駛執照、駕駛未獲發牌的車輛及駕駛時沒攜有駕駛執照共7罪。

鍾被控於2020年3月5日，在黃大仙龍翔道近新蒲崗道身為私家車司機，橫過附有虛綫的連續白綫，以及控制私家車時胡亂或狂亂駕駛導致葉錦偉身體受傷害。

鍾另被控於同日在黃大仙扎山道近清水灣道交界身為須攜帶身分證的人，而未能在警員余華文規定下出示身分證以供查閲；他另被控於同日同地，駕駛該私家車時，並無持有所屬車輛種類的駕駛執照，及駕駛該私家車時沒攜有其駕駛執照，而該車輛並未獲發牌照。鍾及16歲男生同被控於同日同地管有攻擊性武器，即1支伸縮棍。

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記者：林欣樂