【神乎其技】日女最強「易容術」變Twice Mina　素顏對比震驚網民：完全兩個世界

▲ 日女生Rina化妝成韓團Twice成員Mina。

「世上沒有醜的女人，只有懶的女人。」日本有位女生充分體現這句說話，日本女生Rina在個人YouTube頻道，公開由普通女生變身成韓國女團Twice成員Mina的妝容，並貼出自己的素顏照對比，高超的化妝技術驚嘆網民！

▲ Rina妝後的樣子。（Twitter圖片）

人氣韓團Twice一向深受世界各地的粉絲愛戴，團內各人的外貌及妝容亦吸引不少人參考模仿。來自日本的女生Rina在最新一條影片中，就教大家化出Twice成員Mina的妝容。

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片內，她先以素顏示人，皮膚較黝黑，但經過大規模的化妝過程後，她的皮膚即刻變白，眼睛有神，五官立體，充滿少女味。

加上，她的髮型及衣著都根據Mina打扮，及在鼻側點上一粒墨，與Mina的外貌可謂極之神似，達90%。

▲ Rina素顏的樣子。（Twitter圖片）

Rina曾在個人Twitter上自嘲長得像老鼠，所以努力練習不同的化妝技巧，希望由醜小鴨變天鵝。

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Rina化妝後，確實與素顏有一大段距離，令不少觀看影片後的網民感震驚，更指這已不是化妝，簡直就是易容和喬裝，完全是兩個世界的人。

▲ Rina化妝後與Mina相似率達90%。（影片截圖）

不過，有網民也為Rina抱不平指，雖然化妝前後確是大有不同，但只是因為她本身的五官不錯才可有此效果。而且，Rina化妝時並沒有使用大眼仔、假眼睫毛及假鼻樑，能有如此強的效果，已很不錯。

Rina雖為日本人，但她熱愛韓國文化，除不時在個人YouTube頻道分享化妝及外遊影片外，她也經營名為「Like A Miracle」的飾品店，以搜羅偶像們戴過的飾物。

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