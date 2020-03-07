全球感染人數破10萬　港大公共衞生學院：還有很多未知的感染人口

▲ ▲ 香港大學醫學院院長梁卓偉（左）及港大公共衞生學院胡子祺教授（右）昨日發布針對新冠肺炎症情的最新研究。（陳永康攝）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情未遏止，截至今日（7日），全球共錄得破10萬宗的確診個案，當中有逾3,000人死亡。香港大學李嘉誠醫學院今日（7日）再於社交網站上對港大醫學院研究昨日（6日）對新冠肺炎症情的最新研究發布作出補充。

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新的傳播使死亡率持續改變

港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心昨日（6日）發表新冠病毒病例死亡風險，中心創立總監、公共衞生醫學講座教授梁卓偉估算，全球新冠肺炎的發病死亡率為1.4%，雖然比率較沙士為低，但染病人數遠超沙士，所以死亡人數仍多。針對當中所提發及的「死亡率」，採用的計算方法是直接用「累積死亡病例數÷累積確診病例」。然而，只要疫情持續的話，就會引發新的傳播，隨之而來則是計算結果的改變。

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文章中提到若只看某時點的「確診病例」，並有沒足夠時間去讓病況發展。一般來說，需要 2 至 4 星期才知道病人到底是康復或惡化。只用「確診病例」個案數量計算，會忽視了病情的變化。此外，有部分國家可能因沒有足夠試劑而未能確診，會有病人因此而未被計算在內。總括而言，除非疫情完結，否則計算不會準確。因此相關的「住院死亡率」，實際上只計算了入院的病人，但這會忽視了病情輕微到沒去看醫生、或沒去醫院的病人，尤其當很多新冠肺炎的患者是沒徵狀的隱形患者。

在估算的時候，會採用了「發病死亡率」去計算，會較「感染死亡率」和「住院死亡率」準確。然而，這種方法亦有其限制，因為這代表被計算在內的只有出現了病徴的病人，而沒有任何徵狀的隱形患者，亦不被包括在內，故調查結果中未能涵蓋一些未知的感染人口。

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死亡率1.4%看似很低 卻仍危害到很多生命

文章相繼提到，對比過往多場疫症的數據，其實新冠肺炎雖沒有1918年西班牙流感那般嚴重，但相比2009年的豬流感更高危，防疫工作絕不能鬆懈。

數據是以整體感染人數作計算，儘管1.4%在比率數字上看似不高，但由於新冠肺炎感染人數已近十萬，還有很多未知的感染人口。

指仍然會有很多條生命亦會受是次疫情所影響，提醒市民仍然需要保持警惕，防疫意識一定要保持高水平，多忍耐減少社交接觸。又引述研究結果指，70歲以上年長人士的感染率和死亡率是平均的3倍，有見新冠肺炎於長輩的影響和整體嚴重性，是平均的9倍。故提醒社會和市民理應特別照顧年長人士，為他們提供足夠的物資和支援。亦應為長輩做好所有防疫措施，避免老人院舍或長者聚集的地方發生大規模的感染。

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資料來源：https://www.med.hku.hk/…/News/Case-Fatality-Risk-of-COVID-19

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記者：郭家穎