【齊心抗疫】美國中學生透過港大校友送暖　贈本港長者逾7000個口罩及酒精搓手液

▲ 3名美國中學生在當地眾籌逾7,000個口罩及酒精搓手液，越洋送暖給本港長者。（港大提供）

新冠肺炎疫情在本港蔓延，防疫物資供應短缺，3名美國中學生從新聞看見有香港長者為搶購口罩而通宵排隊的畫面，感到心酸及痛心，故在當地眾籌逾7,000個口罩及酒精搓手液，再越洋速遞到香港，透過港大聯絡社福機構贈予本港長者，連同另外2名港大校友「加碼」捐贈的逾千個口罩及酒精搓手液，所製作的「愛心福袋」，將送到全港15區共800名獨居及隱蔽長者手上。

發起眾籌的3名女學生正在美國三藩市就讀中學，亦是港大校友Kay So的親友。其中一名美國中學生Carrie說：「早前香港長者無法購得口罩的畫面令她感到心酸，希望能為香港盡一分力。」

Tina說：「我每年暑假都在香港渡過，與港人的深厚連結令我痛心缺乏防疫物資的香港長者。」

Elisa亦說：「因家人從事醫療行業，有獲得防疫物資的渠道，深感有責要協助他人。」

▲ 防疫物資連同健康貼士卡製作成愛心福袋。（港大提供）

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兩名身在本港的港大校友得悉後，亦決定加入捐贈行動，再增添過千個口罩及酒精搓手液，集腋成裘。

每個愛心福袋分別裝有口罩、酒精搓手液、健康貼士及心意卡，為長者送上溫暖。

港大社會工作及社會行政學系主任林一星表示，獨居及隱蔽長者的支援網絡較弱，較難獲得足夠的口罩及酒精搓手液。他說：「我們亦設計了5張健康貼士卡放進愛心福袋，希望提醒長者維持適量運動及生活規律，以保持身體健康。」

▲ 「愛心福袋」將透過社福機構贈予本港15區共800名獨居及隱蔽長者。（港大提供）

港大協理副校長（發展及校友事務）徐詠璇感謝各方校友的慷概支持，特別感謝越洋送暖的3位中學生，「縱然不相認也十分熱情，非常窩心。」校方歡迎校友繼續捐贈，大學將安排轉贈物資予有需要的社群。

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責任編輯：馮琪雅