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【鑽石公主號】森美父母凌晨離開隔離營　早餐嘆自製西多配雪糕慶祝

娛樂 17:14 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

森美父母凌晨離開隔離營，早餐嘆自製西多配雪糕慶祝。

因爆郵輪上爆發新冠肺炎（即武漢肺炎），森美的父母早前在停泊於日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪內進行隔離，經包機返港後再於火炭駿洋邨檢疫中心接受14天隔離。直到今日凌晨12時，森美父母終於順利係隔離營離開歸家，今早森美炮製西多士當早餐來慶祝。

森美父母終於平安歸家。（instagram圖片）

檢疫從2月22日開始，直到今日完結，據知森美父母於今日凌晨已經離開隔離營回家。森美接受傳媒訪問時，透露父母吃過宵夜後已經回到家中，笑指他們終於能夠回到自己的床鋪睡覺，相信是最開心的事。

【鑽石公主號】森美為隔離營內父母送乾糧　孝順仔每日關注父母身體情況

森美早前透露父母返港後曾三次被抽取黏液樣本進行測試，一直呈陰性反應，他坦言安心得多，雖然父母因為旅行而遇上此疫，不過過後不會管制父母的出行。

森美自家製的西多似模似樣。（instagram圖片）

問到有否與父母見面，森美坦言待疫情過後才會見面。

【鑽石公主號】森美父母返港時間再拖延　睇隔離營照憶當年公屋上樓往事

今早森美在instagram分享帖文，透露自行炮製了西多士作早餐：「今日我整溫暖早餐『French toast』，冇糖漿用雪糕，知我識應變，所以呢個早餐唔係味道好係轉數高！」一向著重健康飲食以維持fit爆身型的他，未知是否為了慶祝父母平安返家而破例。

撰文 : TOPick柴犬出動

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