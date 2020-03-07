【新冠肺炎】湖北包機返港38歲女人確診　印度團再多一宗懷疑個案

▲ 一名從湖北返港的女人確診。（馮漢柱攝）

全球新冠肺炎（COVID-19）感染個案增加，衞生防護中心下午公布本港最新疫情，新增多一宗個案，累計109宗。確診個案是從湖北，乘坐第4班包機返港38歲女患者，另外一宗參加印度旅行團的懷疑個案，是一名73歲女患者，她沒有病徵，醫管局表示再有4人康復出院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增確診個案在檢疫中心，她在1月中武漢探親，一直在親友家中住，在檢疫中心都是一個人住。包機返港後在3月6日取樣本化驗對病毒呈陽性反應，但患者一直沒有病徵。

另外中心也調查另一宗懷疑個案，與105號69歲女患者參加的印度旅行團有關，是團友之一，是一名73歲女士，與丈夫比較遲加入旅行團，而且一直沒有徵狀。患者在3月6日到養和醫院求醫，對化驗結果呈陽性，再轉送瑪麗醫院檢查，結果呈陰性，需要再重複檢查。張竹君指雖然患者曾到印度，是比較遲出發，原本印度團的行程是1月31日至2月24日，但這一名患者只是2月4日至19日與團友一起。

中心也接獲國泰通知一宗南韓確診個案與本港有關，個案22歲，在2月27日發病，28日及29日曾乘 CX288 法蘭克福到香港，另外29日乘CX438由香港到南韓，正聯絡密切接觸者。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，由於近日的輸入個案增加，建議市民考慮延遲外遊計劃，見另稿。張竹君又指出，她又表示患者從武漢返港時都做足保護裝備，武漢返港出現確診個案是意料之中。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指出（7日），今日新增32宗懷疑個案，89位患者仍留醫，2人危殆，3人情況嚴重，46人情況穩定，其中北角感染群組，一名80歲患者情況危殆，她又表示已抽取431名由湖北返港人士的樣本，其中1人呈陽性，其餘所有樣本呈陰性。

另外再有4名個案出院。截至今日，再沒有醫護人員要需要進行檢疫觀察。今日再有4名確診病人康復出院，至今一共有55名確診病人出院，當中97號在鑽石公主號返港的56歲男患者已經出院。公立醫院的負壓病床有954張，使用量是30.2%，負壓病房有507間，使用率是46.9%。

庾慧玲又指前線醫護人員會為病人作評估風險，亦會詢問其外遊紀錄，由2月10日起，醫護可透過電腦系統，利用急症室病人的身分證，查看對方在14天內有否出入境，但重申系統只屬「輔助性質」，亦未能查看其外遊地點，「始終需要病人誠實去同醫護人員溝通返，所有病歷、病徵、接觸史及外遊資料」，認為系統不存在漏洞。

庾慧玲說，會聽取前綫同事的意見，「如果佢地覺得check埋其他護照可以幫到嘅，而系統亦可以做到，我哋歡迎同入境處溝通係咪進一步去做。」

被問到醫護人員保護裝備指引多次更改的原因，庾慧玲說，據其了解世衞更改相關指引，是由於疫情初期對新型冠狀病毒不了解，故全部採用最高級的保護裝備應對，但隨著愈來愈多數據及報告，得知新病毒主要透過飛沫傳播，故因應情況，根據其他國家包括世衞指引而更新醫管局的保護裝備指引。

醫管局每日會檢視保護裝備的存量，雖然部分裝備已返貨，但許多國家都有社區爆發，加上部分地區物流甚至禁止保護裝備出口，故要小心使用保護裝備，尤其是N95口罩，要預留給高風險醫療步驟的同事使用，按昨日資料醫管局仍有110萬個N95口罩，按以往使用量預計可用1個月。

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記者：伍瑋瑋、郭家穎