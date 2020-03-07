【新冠肺炎】輸入個案增加　張竹君：市民對防疫有鬆懈　如非必要勿外遊

▲ 張竹君提醒市民如非必要勿外遊。（車耀開攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）交代疫情情況，指今日再新增一宗因參加印度旅行團的懷疑個案，為73歲女士，曾與先生一同參加旅行團，個案於2月4號到2月19號曾曾到印度旅遊，很可能於印度受感染，再輸入本港。個案於回港後一直沒有病徵，屬日前確診第105宗患者赴印度的同團團友，但與105號的確診個案不是於同一班機回港，有關資料需待進一步發布。

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張竹君提到昨日的106宗個案，指暫時會列為可能本地的個案，基於病人在發有時仍有幾天在港，但認為在外地輸入的機會較大，現時仍在做個案追蹤。個案為一名56歲男商人，印藉香港居民，與妻女及家傭同住寶山道寶成大廈A座，2月25日至3月4日曾到倫敦及巴黎公幹，回港後出現相關病徵，繼於昨日（7日）確診。參考過往的個案，指若患者曾到疫症爆發的地區並於回港前已發病，就會將它列為輸入個案。



針對近日的輸入個案增多，張竹君指湖北返港人士確診是預期之內，包機的防疫措施已做到盡，會安排他們抽血檢驗，希望盡快找出確診者，她指出發現市民開始對防疫鬆懈，強調疫情已遍布全球，只要有一個個案來到香港，便可能有社區蔓延，建議市民考慮延遲外遊計劃，以減低輸入性個案及傳播，若然有外遊的必要，就需注意個人及環境衛生，戴上口罩及盡量多洗手。

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記者：郭家穎