【新冠肺炎】疫情下行山人士急增25%　林鄭到大帽山探漁護署職員

▲ 林鄭月娥（左一）到大帽山了解改善郊野公園的工作。(政府新聞處)

新冠肺炎疫情下，不少港人都取消外遊計劃及減少行商場，選擇到郊外遠足以呼吸新鮮空氣，單是二月份到全港各郊野公園行山和遊覽的市民，就增加了25%。特首林鄭月娥今早（7日）繼續「出巡」，聯同環境局局長黃錦星和漁護署署長梁肇輝，到大帽山郊野公園了解疫情下的公園管理服務。

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林鄭月娥早上先到大帽山郊野公園遊客中心、大欖郊野公園荃錦管理站及其營地和遠足徑，了解漁護署採取的防疫措施及管理工作，包括在遊客中心為訪客量度體溫等。

▲ 林鄭月娥（左）了解郊野公園小食亭的經營情況。(政府新聞處)

期後，林鄭又到大帽山郊野公園的小食亭，了解其經營情況。漁護署表示，政府目前已為郊野公園所有小食亭提供租金減免，維持至本年九月，與小商戶共渡難關。她讚賞該小食亭為環保作出的貢獻，積極減廢走塑，幫助市民實踐綠色郊遊。



面對疫情下郊野公園人流增加，林鄭月娥就感謝漁護署人員緊守崗位，前線人員亦加強防疫和清潔衞生的工作，保障市民健康。

漁護署在這段期間也透過社交媒體及夥伴團體的網絡等不同渠道，加強防疫及保護郊野的宣傳和教育工作。她又呼籲市民在疫情期間郊遊時，亦應保持適當社交距離。

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責任編輯：李淇

