【儲蓄大法】用可樂樽輕鬆儲旅費一家三口夏威夷渡假　老師媽媽：容易做到的儲錢方法

▲ 澳洲一名教金融的老師媽媽大力推介用可樂樽儲錢。

不少人有儲蓄習慣，澳洲有一名教金融的高中老師廢物利用，輕鬆在9個月中儲起880澳元（約4,600港元），她將這筆儲蓄當作一家人的旅遊基金，支付一家三口前往夏威夷的機票，她極力推介此儲蓄方法，表示任何人都可以輕鬆做到。

據英國《都市報》（Metro News）報道， 澳洲一名35歲媽媽Chantal Llamas在不同的高中教金融，主要幫助學生建立正確的金錢觀，認同孩子要從小培養儲蓄習慣，教孩子如何有效地的儲蓄。某天課堂，Chantal跟學生討論有何儲錢小技巧，有位學生提出可樂樽挑戰（ Coke bottle challenge）。

可樂樽挑戰

翻查資料，可樂樽挑戰此方法在2015年於澳洲流行，是簡單實行的儲錢法，可以利用不同容量的可樂膠樽當作錢罌，由250毫升、600毫升、1.25公升甚至2公升的可樂樽均可，當然愈細的膠樽愈容易快儲滿，滿足感大，有助持續儲錢的動力。每天將身上的2澳元硬幣（約10港元）投入可樂樽，積小成多地儲錢。

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輕鬆儲錢積少成多

Chantal受到學生的啟發決定開始挑戰，告訴32歲丈夫丹尼爾（Daniel），而丈夫支持並參與其中，找了一個600毫升容量的可樂樽當錢罌，夫妻2人花費時，刻意留起2澳元硬幣，待回家放入可樂樽，例如買咖啡找續收了2個1元澳幣，甚至會要求店員找回1個2元硬幣。Chantal表示此方法無痛沒壓力，不需撥出指定金額儲錢。加上，看著一個空瓶子，被硬幣填滿感到驚訝又滿足。

支持２張成人來回機票

經過約9個月，硬幣裝滿了可樂樽，Chantal前往銀行換算，發現一樽散紙多達880澳元（約4,600港元），她決定好好獎勵自己及家人，將此筆儲蓄變成旅遊基金，上網找便宜機票，兩張成人來回機票，而兒子Zachary是嬰兒可以免費乘飛機，機票僅花900澳元（約4,700港元），一家三口齊齊飛夏威夷渡假。

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任何人也可嘗試

Chantal極力推薦此儲錢方法給任何人，包括平時難儲錢或收入不高者亦可嘗試，有感為目標而努力是一件很棒的事。

你可能平時會隨意放散紙，用此方法不會錯過2澳元硬幣。它不如其他儲蓄方法般長時間才見成效，看著可樂樽滿起來會覺得一切都值得。

2澳元硬幣大約等同10港元，大家不妨洗乾淨飲品膠樽，試試用來儲起10港元硬幣。

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責任編輯︰顏紫燕