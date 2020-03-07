【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人

▲ 與第三任太太離婚成單親爸爸，劉永終向前妻黎燕珊道歉認錯。

68歲藝人劉永去年與比他年輕30歲的第三任太太離婚，頓成單親爸爸的他獨力撫養兩名就讀小學的兒子。日前他接受電台節目訪問，提及感覺到單親家庭的苦況，單親爸爸不易為，並向當年為他照顧一對子女的第二任太太黎燕珊道歉：「她是我一生最對不起的人。」

資深藝人劉永近年成立了「劉永工作室」，他透露疫情退減後，將會開始籌備羅志祥與周杰倫的演唱會。雖然幕前演出減少，但多年來劉永的感情生活一直多姿多采，經歷了三段婚姻，於2007年第三段婚姻中，迎娶比他年輕30載的內地女子黃麗燕，二人育有兩名兒子。

▲ 劉永與年輕30歲的太太離婚收場。（微博圖片）

去年，劉永疑因與黃麗燕出現代溝問題，已開始稱她為「前妻」。近日，劉永表現豁達，透露二人分開後關係和平，亦明白因為年紀差距而產生多種問題，回復單身的他表明暫時不會開展新戀情，希望專心照顧一對兒子。

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離婚獨力照顧兩兒

與第三任太太所生的一對兒子分別12歲及8歲，現隨劉永居於上水村屋，他安排一對兒子就讀親姊劉筱玲任校長的私立名校保良局蔡繼有學校，近日因為停課，劉永亦減少工作盡量在家陪伴兩兒。

▲ 黎燕珊一對子女非常生性孝順。（微博圖片）

最對不起前妻黎燕珊

日前劉永到新城電台接受倪詩蓓主持的節目訪問，期間向傳媒透露近況，講到年近70歲才開始當起單親爸爸，湧起一陣心酸，並揚言有感對不起當年為他獨力撫養一對子女的第二任太太黎燕珊：「獨自照顧兒子確實好辛苦，所以我經常掛在嘴邊，我一生人最對不起的就是黎燕珊。」

▲ 當年黎燕珊為了專心照顧家庭，選擇隱退幕前。（微博圖片）

劉永又記起當年前妻對他無微不至的照顧，同時還要照顧一對子女和家庭，實在不容易。他直言自己無法回到孩童世界，去理解和陪伴小朋友。對於被網民暗諷是「因果報應」，劉永坦言再婚的一刻已想過後果，但很感恩前妻為他誕下兩個兒子。

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劉永感情史多姿多采

現年68歲的劉永多年來感情生活多姿多采，結婚前曾與恬妞和文雪兒拍拖，於1983年與台灣藝人戴良純閃婚，但婚姻僅維持一年，因結婚翌年劉永涉嫌以餐刀施襲，令戴良純差點毀容，被控「殺人未遂罪」判處兩年半有期徒刑，兩人以離婚收場。

▲ 劉永與黎燕珊和好，一家不時聚餐。（微博圖片）

後來於1992年與首屆香港亞洲小姐競選冠軍黎燕珊結婚，婚後她曾為家庭淡出娛樂圈，二人育有一對兒女劉詠詩和劉德權，直2000年人婚姻亮紅燈，有指黎燕珊難忍劉永家暴，於是提出離婚申請，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女。

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黎燕珊當年為了養育一對子女，除了復出拍劇賺錢，更甚至做保險賺快錢。幸好一對子女非常孝順，兒子現於英國讀大學，女兒已經畢業任職空姐，與爸爸劉永和好，一家四口不時見面聚會。