【新冠肺炎】 加拿大大叔大媽一湧而上搶白米　曾智華：搶米瘟疫降落溫哥華

▲ 有網民拍片直擊，加拿大超市一群華人一湧而上，搶奪白米。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多個國家確診個案持續增加，並出現搶奪糧食、廁紙及防疫用品的情況。除了澳洲和美國，近日加拿大溫哥華有網民拍下華人在超市搶購白米的情景。一疊逾半個人高的白米，不消2分鐘，全被搶光，米架空空如也。

資深傳媒人曾智華近日在facebook上傳影片表示，加拿大溫哥華有「搶米溫疫」降落。從影片可見，超市內有職員推出一疊逾半個人高的白米，米架未停定，已被不少顧客包圍，他們均盯著這疊白米。職員邊推邊說：「我繼續拉入嚟，你哋唔使怕呀！」

米架甫停定，一群大叔大媽隨即上前拆開米架的包裝紙，爭先恐後地搬走一袋袋白米。有女士更跨過其他貨物，只為成功搶奪白米。部分人一面搶，一面笑。有人笑說：「真係犀利」；但也有圍觀的顧客感驚訝，不禁問「使唔使咁樣呀？」

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不足2分鐘被搶光

雖有職員以普通話大叫「不要搶，不要搶」，但一眾顧客並無理會，一窩峰地加入搶米戰團。及後職員出手協助，把白米遞給有意購買的顧客，不住呼籲「不要搶」。有人更一次過買下兩袋白米。不消2分鐘，米架空空如也，白米全被搶光。不過仍有顧客想買米，職員隨即表示：「還有還有，等一下。」

在疫情下，米糧需求突然大增。搶米期間，眾人均沒佩戴口罩。有網民表示：「唔戴口罩去搶米，未食包米，已中招！」也有人形容「世界輪流轉」。

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責任編輯：王俊賢