【人權法】民主派促盡快公佈執行細節　建制批制裁會損港高度自治　

▲ 行會召集人陳智思（右２）及3名行會成員張國鈞、葉劉淑儀、廖長江展開訪美行程。（葉劉淑儀Facebook圖片)

四名行政會議成員及三位民主派立法會議員，獲邀赴美國加州出席「美港交流會」（US-Hong Kong Dialogue）。他們在當地時間６日展開首日正式行程，並與副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、駐香港美國總領事史墨客（Hanscom Smith）及國務院代表會面，期間提及《香港人權與民主法案》。建制派會上反對《人權法》美方對港的制裁措施，認為這不但無法達到效果，反會損害香港高度自治。民主派則稱港府至今未仍回應「五大訴求」，促美國盡快公佈《人權法》執行細節，讓香港人有正式途徑提供證據，對侵害香港人權的人實施制裁 。

▲ 民建聯立法會議員張國鈞。（張國鈞facebook)

身兼行會成員的民建聯立法會議員張國鈞在當地時間6日，Facebook直播總結首日行程，指會上表達了反對《香港人權法案》的制裁措施，認為若美方堅持制裁香港及內地官員，不但無法達到效果，反會損害香港高度自治。他又反問，一旦實際制裁，是否代表港府公務員為免得罪美方，「就要每日看著特朗普（美國總統）的Twitter辦事？」

張國鈞質疑，這會令香港盡忠職守的公務員日後工作「綁手綁腳」，從而破壞香港高度自治，亦損害美方在香港的利益；希望美國明白實施制裁對香港發揮不了作用，敦促華府懸崖勒馬，不要好心做壞事。他同時提到，有美國國會議員對香港有不少誤解，連香港特別行政區（HKSAR）中的A都不知道是什麼，以為是Autonomy（自治）而非Administrative（行政）。

▲ 民主派3議員赴美晤國務院代表促盡快公布法案細節，右為譚文豪。（民主派提供圖片）

至於三名民主派議員，包括專業議政莫乃光、梁繼昌及公民黨譚文豪就在會上批上評港府「冥頑不靈」。莫乃光指，去年反修例運動以來，北京干預成為常態，要求美方在香港報告中要加入前瞻性的要求，如警告在未來選舉中，不能再次出現以政治審查取消候選人資格。

梁繼昌就認為，《人權法》執行不會影響企業在港正常運作，則建議美國在《人權法》關注中聯辦對香港政治活動的干預，又質疑當局遲遲未執行個人資料(私隱)條例第33條，是為了把資料轉移至國內。譚文豪批評，如林鄭繼續鎮壓民意、DQ候選人，不可能讓國際社會感到滿意，認為香港是否仍能享有獨立關稅區，不在於香港代表團如何游說，而在於林鄭是否決定和香港「攬炒」。

《香港人權與民主法案》於去年底通過，每年3月31日之前，國務院需就《香港政策法》的實施情况，向國會相關委員會提交報告有關，再決定是否對港採取制裁措施。

責任編輯：李淇