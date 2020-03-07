【新冠肺炎】沒有病徵的73歲印度團團友確診　居大坑瑞士花園　

▲ 新增的個案與早前的患者周巧兒都是大坑瑞士花園居民。（車耀開攝）

衞生防護中心公布，截至今日（7日）晚上八時，中心正調查兩宗新增新冠肺炎確診個案，包括一宗下午已公布從武漢返港後確診的38歲女患者，以及晚上新增的印度團團友，至今本港個案累計110宗，包括一宗疑似個案。

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下午已公布新增的確診個案是一名38歲女子，她乘搭政府第四班包機從湖北返港。病人過往健康良好，居於深圳。她一直沒有出現病徵，3月5日抵港後隨即入住駿洋邨檢疫中心，其呼吸道樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，並已被送往威爾斯親王醫院接受隔離治療，現時情況穩定。

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病人於1月中獨自由香港乘搭高鐵到湖北省武漢市探親，報稱至離開前一直居於其母親於市內江漢區的寓所內，未曾外出。



另一宗確診個案涉及一名73歲女子，她是分別於3月4日及6日確診的第105宗及第107宗個案兩名病人的團友，即是她與丈夫於2月4日至19日到印度旅遊。病人過往健康良好，居於大坑大坑道113號瑞士花園一座。

她一直沒有出現病徵，昨日到香港養和醫院求醫，其呼吸道樣本初步證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，同日轉送到瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。其呼吸道樣本今日經進一步檢測後證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應。病人同住的丈夫和家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

另外衞生防護中心昨日接獲韓國衞生部門通知當地一宗確診個案，涉及一名於2月27日出現病徵的男病人，他於2月28日乘坐國泰航空CX288經濟客位由法蘭克福往香港，2月29日由香港乘坐國泰航空CX438經濟客位往首爾。曾乘坐以上兩班航班同一機艙的人士，應致電衞生防護中心熱線。

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記者：伍瑋瑋

