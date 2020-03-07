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國泰港龍下周一起取消來往香港至福岡、名古屋、札幌、東京羽田機場航班

社會 23:28 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

衞生署呼籲港人如非必要，盡量不要外遊。（程志遠攝）

為了加強防控新冠肺炎，日本盡一步加強入境措施，下周一（9日）起從內地及南韓入境的人員須強制隔離14日，同時暫停向內地及南韓的旅客發出入境簽證，並暫停香港、澳門及南韓免簽證入境的安排等。

【日本簽證】日本法務大臣在twitter宣佈　停止對香港及澳門的免簽證措施

國泰航空及旗下港龍航空今（7日）宣布，取消下周一（9日）至本月28日來往香港至福岡、名古屋、札幌和東京羽田機場的航班，以及下周五(13日)至本月28日來往香港和東京成田機場及大阪關西機場的航班。

【日本簽證】日本駐香港總領事館：暫停免簽證包括BNO護照　商務、探親、留學、觀光不存例外安排 (附Q&A)

國泰航空和國泰港龍航空即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之手續費，適用於所有2020年3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於2020年3月6日至2020年4月30日涉及香港往來日本，並已確認機位之國泰/國泰港龍航空機票。

【日本入境限制】本港120個日本團取消　旅議會：可保留團費半年擇日再訪

【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知

責任編輯：伍瑋瑋

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