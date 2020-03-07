【鑽石公主號】兩名確診香港居民先後不治 鄭泳舜：要求港府派員到當地救治患者
社會 23:56 2020/03/07
保安局在晚上表示，先後有兩名香港居民在鑽石公主號上感染新冠肺炎，在日本確診後不治，一人在上月底死亡，另一人在6日離世。有本港議員指仍有重症患者在當地，要求港府派員盡力救治。
【新冠肺炎】日本南韓意大利等國增加個案 陳肇始：未肯定外遊計劃應延遲至何時
【外遊入境隔離】日本 南韓 台灣 泰國 港人外遊熱點入境措施【 不斷更新】
日本放送協會昨日（7日）報道，鑽石公主號郵輪一名香港男子感染新型肺炎死亡，令郵輪染病死亡人數增加至7人。
報導指該名鑽石公主號香港男乘客，星期五（6日）在日本死亡，當局未公布死者身份及年齡。
不過保安局在晚上指出，應該是先後有兩名香港居民確診後不治，其中一人在上月底死亡，持英國護照，仍有29人在日本留醫。
【日本簽證】日本法務大臣在twitter宣佈 停止對香港及澳門的免簽證措施
曾經到日本協助鑽石公主號滯留港人的立法會議員鄭泳舜表示，期望港府提供一切的協助，支援香港家屬辦理後事。他指出目前仍有多名港人患者在日本，包括數名重症病人，要求特區政府派往當地的人員及醫生，希望可以盡能力支援及救治患者。
【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書
【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結
記者：伍瑋瑋