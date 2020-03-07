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【鑽石公主號】兩名確診香港居民先後不治　鄭泳舜：要求港府派員到當地救治患者

社會 23:56 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

日本傳媒指一名港人在鑽石公主號感染新冠肺炎後不治。（法新社圖片）

保安局在晚上表示，先後有兩名香港居民在鑽石公主號上感染新冠肺炎，在日本確診後不治，一人在上月底死亡，另一人在6日離世。有本港議員指仍有重症患者在當地，要求港府派員盡力救治。

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日本放送協會昨日（7日）報道，鑽石公主號郵輪一名香港男子感染新型肺炎死亡，令郵輪染病死亡人數增加至7人。

報導指該名鑽石公主號香港男乘客，星期五（6日）在日本死亡，當局未公布死者身份及年齡。

不過保安局在晚上指出，應該是先後有兩名香港居民確診後不治，其中一人在上月底死亡，持英國護照，仍有29人在日本留醫。

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民建聯立法會議員鄭泳舜曾帶藥物、口罩等物資，支援郵輪上港人。（鄭泳舜Facebook）

曾經到日本協助鑽石公主號滯留港人的立法會議員鄭泳舜表示，期望港府提供一切的協助，支援香港家屬辦理後事。他指出目前仍有多名港人患者在日本，包括數名重症病人，要求特區政府派往當地的人員及醫生，希望可以盡能力支援及救治患者。

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記者：伍瑋瑋

鑽石公主號 郵輪 日本 香港 肺炎 新冠肺炎

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