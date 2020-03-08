【發哥喪母】童年周潤發為減母親生活負擔做小販　孝順發哥：來生再做母子

▲ 周潤發母親逝世，享年98歲。

發哥周潤發的母親陳麗芳於上月13日在家中逝世，享年98歲。發哥母親喪禮日前低調舉行，遺體火化後，骨灰將安放在家鄉南丫島。

發媽陳麗芳育有四名子女，周潤發排行第三。發哥父親周容允是名海員，經常不在家中，因此周潤發從小與媽媽最為親近。

一家在南丫島生活的發哥，在6歲時已很乖巧會下田幫忙，年齡稍大知道家中經濟不好，還替母親擺檔賣些茶果糕點。後來周潤發父親早喪，發媽更成家中經濟支柱。

▲ 去年發媽因病入院，發哥每天往養和醫院探母親。（東星圖片）

發哥中三投身社會

發哥不忍母親養家辛苦，他在中三畢業已投身社會工作，曾替人擦鞋，後來當過郵包搬運工人、辦公室助理、酒店服務生等。

在18歲時，投考無綫電視藝員訓練班第3期藝員訓練班，畢業後成為演員。

周潤發逐步成為當時TVB的當家小生，後來往影壇發展，在1986年憑電影《英雄本色》紅遍東南亞成為影壇超級巨星。

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▲ 周潤發憑《英雄本色》成超級巨星。

周潤發侍母至孝

出名重孝心的發哥，對母親一直呵護備至。周潤發成名不但改善一家的生活，除了金錢外也明白父母最重要是子女的陪伴，所以侍母至孝的發哥不論多忙，每周起碼也抽半天時間陪媽媽，風雨不改。

多年前，發媽的膝關節開始退化，周潤發為媽媽訪尋名醫外，每天不怕辛勞親自駕車接送發媽往南華會游水，以強身及作物理治療，改善膝關節問題。

▲ 出身基層的周潤發，成名後仍然過貼地的生活。

發媽以發哥為傲

發媽一直為發哥這個兒子的成就感到驕傲，她在2012年出母親節活動時更曾表示四個子女當中，以周潤發最為孝順，即使母親節要飛往北京拍戲，也先跟她飲早茶後再出發。

此外，發媽生前十分熱心公益，當年行動仍然自如時，經常參與義工工作，在2008年更獲得「世界傑出慈愛母親獎」。至於周潤發曾說過，即使下世，還是要找回發媽繼續做兩母子。

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