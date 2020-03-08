【新冠肺炎】澳門宣布德國法國西班牙日本入境人士　周二中午起須接受14天醫學觀察

▲ 澳門宣布，今日中午起入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙或日本的入境人士，必須接受醫學檢查。（資料圖片）

澳門政府宣布，鑑於德國、法國、西班牙和日本新型冠狀病毒感染疫情近期趨嚴重，澳門衛生局根據《傳染病防治法》要求由今日（8日）中午12時起，所有在入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙或日本的入境人士，必須接受醫學檢查。

澳門衛生局又指，由周二（10日）中午12時起，所有在入境前14天內曾經到過上述國家的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察，且不妨礙特區政府的其他防疫措施。澳門居民可在衛生當局認為適當的家居地點接受醫學觀察，非澳門居民在指定酒店隔離醫學觀察的費用自理。

至於所有在入境前14天內曾經到過韓國、意大利或伊朗的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定的地點接受14天醫學觀察的規定仍然生效。澳門政府強調，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

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責任編輯：陳子謙