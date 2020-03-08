【抗癌鬥士】19歲患上末期卵巢癌經40次化療　抗癌鬥士「三不」忠告：女生要好好愛自己

▲ 湯佩姿捱過40次化療，堅強地活下來。

癌症近年愈來愈年輕化，台灣高雄女生湯佩姿，年僅19歲已經被確診罹患卵巢癌末期，她更一度被告知生命踏入倒數，要待在為沒得醫治面臨死亡的安寧病房。樂觀的佩姿未有屈服，勇於抗癌，3年内經歷40次化療保命，在國際三八婦女節，她給女生分享了「三不」健康忠告，希望女生們都能好好愛自己。

三八婦女節來臨，湯佩姿在facebook上提醒女孩們要好好愛自己，因為罹癌真的已經完全不分年紀了，「卵巢癌」更是婦科癌症最沉默、最無情的殺手，

是個躲藏技術高超的間諜，暗中埋伏在妳的身體裡，讓妳完全無法察覺等到妳發現了、下一秒天啊就開槍，直接GG

她呼籲女生們要定期做檢查，千萬別讓自己落在罹癌高風險範圍內，以及要做到「三不」，

不要長期熬夜通霄（睡眠要充足）



不要長期三餐進食時間不正常、不固定



不要常吃燒烤油炸類或加工食品

現年22歲的湯佩姿，大學一年級時被確診患上卵巢癌第4期，即屬末期癌症，一度被醫生診斷只剩下數個月的性命，更打算安排她入住安寧病房。熱愛表演、樂觀的佩姿未有輕易放棄，她積極接受化療，更開設了Facebook專頁「抗癌小天使-湯佩姿」分享抗病經歷。

我覺得我活過來了，後來接受6次化療，做溫熱化療手術，將腹水抽掉5000c.c.，持續做化療40多次，也拿掉一邊卵巢。

堅強的佩姿，打破醫生預估的3個月壽命，從19歲活到了現在的22歲，但化療的副作用讓她的體重驟降，現時只剩下32公斤，食慾不好、消化吸收功能也變差，完全無法增胖。

佩姿上周才拔掉胸腔引流管出院，現在每次說話會喘氣，她坦言，自己肺活量只剩一邊，肺部有積水，「就連打字都很喘」。現在的她希望能將自己昇華成小天使，把自己的痛苦「轉換成力量」，散播出去、再傳遞出去。

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責任編輯：王俊賢

