【飛機自私精】港人福岡回程機上留下防護垃圾　同機港男斥︰自私無公德心

▲ 有網民自日本福岡回港，目擊有港人留下大件防護物品在機上，網民怒轟其行為自私。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續下，市民都加強防疫措施自保，如需乘坐飛機除了戴口罩，也有人會穿上膠雨褸。昨日有網民自日本福岡乘坐飛機回港，目擊有港人落機時留下大件防護物品在機上座位，網民怒轟其行為自私。

落機沒帶走防護物品

昨晚（7日）Facebook專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」的版主Alex Lam發文指，於福岡回港的航班UO639上，有乘客上機時穿上「董太裝」，落機卻沒帶走防護物品，把垃圾留給別人清潔。

▲ 有港人於福岡回港的航班上，留下大件防護物品。（相片由受訪者提供）

他附上兩張照片，從照片可見，機艙一個座位上全個鋪有藍色墊，另有一件白色的雨褸留在座位上。

【自私行山】大學生自發山徑執垃圾 無品行山人士求帶垃圾落山︰我掉在山都是你們執

機上僅一人行為惡劣

Alex接受TOPick查詢時表示，他昨晚6時30分從福岡回港，事件是他於航班上親身目擊的情況。他指全機都是香港人，大家都有戴口罩，也有人穿雨褸、戴眼罩等。

口罩人人都有戴，有十份一著雨褸，只有他一個如此惡劣沒帶走。

▲ Alex指上機港人除戴上口罩外，也有人穿上雨褸。（相片由受訪者提供）

他批評當事人「自私，缺公德」，又指應該自行帶走垃圾。

【自私行山友】魔鬼山積聚大量廚餘疑遭惡意傾倒垃圾 山友心痛：人性自私好恐怖

九州3成人沒戴口罩

Alex稱很早之前已買好機票赴福岡，「唔係減價到88蚊先買」，因此按原定計劃出發。他在當地逗留6日，發現九州大約有7成日本人有戴口罩，而當地口罩供應於3月初開始穩定，機場亦有口罩出售。

▲ Alex表示當地口罩供應開始穩定，福岡機場亦有口罩出售。（相片由受訪者提供）

【新冠肺炎】大埔電單車淪為垃圾桶 遭自私街坊隨手棄置用過口罩

記者︰駱秀玲